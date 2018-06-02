3 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Черногория - День объявления независимости (с 2006 г.).

ПРИМЕТЫ:

Константин и Олена. Если на Олену ненастье, осень будет ненастной. Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря - снег с дождём.

РОДИЛИСЬ:

1761 Генри ШРАПНЕЛЬ, английский изобретатель, придумавший артиллерийский снаряд с картечными пулями.

Генри ШРАПНЕЛЬ, английский изобретатель, придумавший артиллерийский снаряд с картечными пулями. 1843 Климент Аркадьевич ТИМИРЯЗЕВ, российский естествоиспытатель. Один из первых учёных с мировым именем, поддержавших советскую власть.

Климент Аркадьевич ТИМИРЯЗЕВ, российский естествоиспытатель. Один из первых учёных с мировым именем, поддержавших советскую власть. 1885 Яков Михайлович СВЕРДЛОВ (АПФЕЛЬБАУМ), российский госдеятель.

Яков Михайлович СВЕРДЛОВ (АПФЕЛЬБАУМ), российский госдеятель. 1906 Сергей Аполлинариевич ГЕРАСИМОВ, российский кинорежиссёр, постановщик Парада Победы в Москве в 1945 году.

Сергей Аполлинариевич ГЕРАСИМОВ, российский кинорежиссёр, постановщик Парада Победы в Москве в 1945 году. 1925 Тони КЁРТИС(Бернард ШВАРЦ), американский актёр. Его причёска была настолько модной, что ей подражал сам Элвис ПРЕСЛИ. Поговаривают, что студия «Universal» получала еженедельно свыше 10.000 писем поклонниц с просьбами выслать локон с головы Кёртиса. В 80 лет он согласился на эротическую фотосессию для журнала «Вэнити фейр» у себя дома. Был официально женат 5 раз. Актриса Джейми Ли КЁРТИС - его дочь от первого брака.

Тони КЁРТИС(Бернард ШВАРЦ), американский актёр. Его причёска была настолько модной, что ей подражал сам Элвис ПРЕСЛИ. Поговаривают, что студия «Universal» получала еженедельно свыше 10.000 писем поклонниц с просьбами выслать локон с головы Кёртиса. В 80 лет он согласился на эротическую фотосессию для журнала «Вэнити фейр» у себя дома. Был официально женат 5 раз. Актриса Джейми Ли КЁРТИС - его дочь от первого брака. 1931 Рауль Модесто КАСТРО РУС, глава Кубы с 2008 года, брат Фиделя КАСТРО. Он никогда не носил бороду. У него четверо детей. Только при Рауле был снят запрет на использование мобильных телефонов и микроволновых печей, кубинцам разрешили останавливаться в гостиницах, брать напрокат машины.

Рауль Модесто КАСТРО РУС, глава Кубы с 2008 года, брат Фиделя КАСТРО. Он никогда не носил бороду. У него четверо детей. Только при Рауле был снят запрет на использование мобильных телефонов и микроволновых печей, кубинцам разрешили останавливаться в гостиницах, брать напрокат машины. 1950 Сюзи (Сьюзан Кей) КВАТРО, американская рок-певица. У неё двое детей.

Сюзи (Сьюзан Кей) КВАТРО, американская рок-певица. У неё двое детей. 1964 Алексей Валерьевич СЕРЕБРЯКОВ, российский актёр. В 2012 году вместе с женой и тремя детьми эмигрировал в Канаду, но продолжает активно сниматься в России.

Алексей Валерьевич СЕРЕБРЯКОВ, российский актёр. В 2012 году вместе с женой и тремя детьми эмигрировал в Канаду, но продолжает активно сниматься в России. 1976 Екатерина Анатольевна СКУЛКИНА, российская телеведущая и актриса (шоу«Comedy Woman»). У неё сын.

Екатерина Анатольевна СКУЛКИНА, российская телеведущая и актриса (шоу«Comedy Woman»). У неё сын. 1977 Пётр Анатольевич КРАСИЛОВ, российский актёр.

Пётр Анатольевич КРАСИЛОВ, российский актёр. 1980 Тамим бин Хамад бин Халифа Аль ТАНИ, эмир Катара. Самый молодой из действующих монархов в мире.

Тамим бин Хамад бин Халифа Аль ТАНИ, эмир Катара. Самый молодой из действующих монархов в мире. 1982 Елена Гаджиевна ИСИНБАЕВА, российская прыгунья с шестом. Рост 174 см, вес 65 кг. Живёт в Монако. Её отец - табасаран, а мать - русская. У Елены дочь Ева.

Елена Гаджиевна ИСИНБАЕВА, российская прыгунья с шестом. Рост 174 см, вес 65 кг. Живёт в Монако. Её отец - табасаран, а мать - русская. У Елены дочь Ева. 1986 Рафаэль НАДАЛЬ (ПАРЕРА), испанский теннисист. Рост 185 см, вес 85 кг. Он играет левой рукой, хотя в жизни - правша. За карьеру заработал более $81 млн призовых.

Рафаэль НАДАЛЬ (ПАРЕРА), испанский теннисист. Рост 185 см, вес 85 кг. Он играет левой рукой, хотя в жизни - правша. За карьеру заработал более $81 млн призовых. 1992 Марио ГЁТЦЕ, немецкий футболист.

СОБЫТИЯ: