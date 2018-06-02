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3 июня. События и люди

03.06.2018 05:55 — Разное | Аргументы и факты  
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3 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Черногория - День объявления независимости (с 2006 г.).

ПРИМЕТЫ:

Константин и Олена. Если на Олену ненастье, осень будет ненастной. Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря - снег с дождём.

РОДИЛИСЬ:

  • 1761 Генри ШРАПНЕЛЬ, английский изобретатель, придумавший артиллерийский снаряд с картечными пулями.
  • 1843 Климент Аркадьевич ТИМИРЯЗЕВ, российский естествоиспытатель. Один из первых учёных с мировым именем, поддержавших советскую власть.
  • 1885 Яков Михайлович СВЕРДЛОВ (АПФЕЛЬБАУМ), российский госдеятель.
  • 1906 Сергей Аполлинариевич ГЕРАСИМОВ, российский кинорежиссёр, постановщик Парада Победы в Москве в 1945 году.
  • 1925 Тони КЁРТИС(Бернард ШВАРЦ), американский актёр. Его причёска была настолько модной, что ей подражал сам Элвис ПРЕСЛИ. Поговаривают, что студия «Universal» получала еженедельно свыше 10.000 писем поклонниц с просьбами выслать локон с головы Кёртиса. В 80 лет он согласился на эротическую фотосессию для журнала «Вэнити фейр» у себя дома. Был официально женат 5 раз. Актриса Джейми Ли КЁРТИС - его дочь от первого брака.
  • 1931 Рауль Модесто КАСТРО РУС, глава Кубы с 2008 года, брат Фиделя КАСТРО. Он никогда не носил бороду. У него четверо детей. Только при Рауле был снят запрет на использование мобильных телефонов и микроволновых печей, кубинцам разрешили останавливаться в гостиницах, брать напрокат машины.
  • 1950 Сюзи (Сьюзан Кей) КВАТРО, американская рок-певица. У неё двое детей.
  • 1964 Алексей Валерьевич СЕРЕБРЯКОВ, российский актёр. В 2012 году вместе с женой и тремя детьми эмигрировал в Канаду, но продолжает активно сниматься в России.
  • 1976 Екатерина Анатольевна СКУЛКИНА, российская телеведущая и актриса (шоу«Comedy Woman»). У неё сын.
  • 1977 Пётр Анатольевич КРАСИЛОВ, российский актёр.
  • 1980 Тамим бин Хамад бин Халифа Аль ТАНИ, эмир Катара. Самый молодой из действующих монархов в мире.
  • 1982 Елена Гаджиевна ИСИНБАЕВА, российская прыгунья с шестом. Рост 174 см, вес 65 кг. Живёт в Монако. Её отец - табасаран, а мать - русская. У Елены дочь Ева.
  • 1986 Рафаэль НАДАЛЬ (ПАРЕРА), испанский теннисист. Рост 185 см, вес 85 кг. Он играет левой рукой, хотя в жизни - правша. За карьеру заработал более $81 млн призовых.
  • 1992 Марио ГЁТЦЕ, немецкий футболист.

СОБЫТИЯ:

  • 1785 В Лондоне испытали первый в мире парашют, изобретённый Франсуа БЛАНШАРОМ. Первой парашютисткой стала кошка, которую сбросили с воздушного шара с 300-метровой высоты. Животное приземлилось благополучно.
  • 1911 Профессор Петербургского университета Б. РОЗИНГ с помощью электронно-лучевой трубки получил изображение светящейся точки - первая в мире телепередача.
  • 1946 В Венгрии были выпущены банкноты на сумму эгимиллиард (миллиард миллиардов) венгерских пенге.
  • 1980 Вследствие ошибки американского компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на грани ядерной войны. Как выяснилось позже, причиной сбоя стал дефектный чип стоимостью в 46 центов.
  • 1996 В Австралии создали самый длинный в мире игрушечный поезд (длиной 70,2 метра).
  • 2004 В Бельгии открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн «Немо-33» глубиной 33 метра. В нём 2,5 млн литров нехлорированной воды.
  • 2016 Умер Мохаммед АЛИ, американский боксёр.
 
 
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Климент ТИМИРЯЗЕВ, Сюзи КУАТРО, Алексей СЕРЕБРЯКОВ, Петр КРАСИЛОВ, Елена Гаджиевна ИСИНБАЕВА и другие.
 
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