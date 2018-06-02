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"Вашингтон" захватил лидерство в финале Кубка Стэнли, Овечкин повторил клубный рекорд
Хоккеисты «Вашингтона» обыграли дома «Вегас» и захватили лидерство после трех матчей финальной серии Кубка Стэнли.
«Вашингтон» — «Вегас» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 — Овечкин (Карлсон, Кузнецов, 21.10), 2:0 — Кузнецов (Бигл, Оши, 32.50), 2:1 — Носек (Бельмар, 43.29), 3:1 — Смит-Пелли (Бигл, 53.53).
Броски: 26−22 (7−5, 14−8, 5−9).
Штраф: 4−8.
Силовые приемы: 38−31.
Вратари: Холтби (95,5% отраженных бросков) — Флери (88,5% отраженных бросков).
Три звезды: Кузнецов, Бигл, Холтби.
Видео:
Одной из главных интриг перед третьим поединком было участие в нем лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Евгения Кузнецова, который не смог доиграть предыдущую встречу после силового приема со стороны защитника «Вегаса» Брэйдена Макнэбба.
И Кузнецов не просто вышел на лед, но и стал первой звездой матча, заработав 2 (1+1) бомбардирских балла.
Отличился и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который открыл счет в поединке и повторил клубный рекорд по голам в одном розыгрыше плей-офф. Россиянин догнал Джона Дрюса, забросившего 14 шайб в Кубке Стэнли в 1990 году.
У Овечкина в нынешнем плей-офф уже 25 (14+11) бомбардирских баллов в 22 матчах. Больше только у возглавляющего бомбардирскую гонку Кубка Стэнли Евгения Кузнецова — 27 (12+15) очков в 22 поединках.
Таким образом, «Вашингтон», одержавший вторую победу кряду, захватил лидерство после трех поединков финальной серии. Согласно статистике, в 78% случаев команда, одержавшая победу в третьей игре финала при счете 1:1 в серии, брала в итоге Кубок Стэнли.
Финал Кубка Стэнли (до 4 побед)
«Вегас» — «Вашингтон» — 1:2 (6:4, 2:3, 1:3).
Следующие матчи пройдут 4, 7 июня и, если потребуется, 10 и 13 июня.
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Хоккеисты "Вашингтона" обыграли дома "Вегас" и захватили лидерство после трех матчей финальной серии Кубка Стэнли.
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