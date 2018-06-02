Хоккеисты «Вашингтона» обыграли дома «Вегас» и захватили лидерство после трех матчей финальной серии Кубка Стэнли.



Фото: nhl.com

«Вашингтон» — «Вегас» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 — Овечкин (Карлсон, Кузнецов, 21.10), 2:0 — Кузнецов (Бигл, Оши, 32.50), 2:1 — Носек (Бельмар, 43.29), 3:1 — Смит-Пелли (Бигл, 53.53).

Броски: 26−22 (7−5, 14−8, 5−9).

Штраф: 4−8.

Силовые приемы: 38−31.

Вратари: Холтби (95,5% отраженных бросков) — Флери (88,5% отраженных бросков).

Три звезды: Кузнецов, Бигл, Холтби.

Видео: SPORTSNET

Одной из главных интриг перед третьим поединком было участие в нем лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Евгения Кузнецова, который не смог доиграть предыдущую встречу после силового приема со стороны защитника «Вегаса» Брэйдена Макнэбба.

И Кузнецов не просто вышел на лед, но и стал первой звездой матча, заработав 2 (1+1) бомбардирских балла.

Отличился и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который открыл счет в поединке и повторил клубный рекорд по голам в одном розыгрыше плей-офф. Россиянин догнал Джона Дрюса, забросившего 14 шайб в Кубке Стэнли в 1990 году.

У Овечкина в нынешнем плей-офф уже 25 (14+11) бомбардирских баллов в 22 матчах. Больше только у возглавляющего бомбардирскую гонку Кубка Стэнли Евгения Кузнецова — 27 (12+15) очков в 22 поединках.

Таким образом, «Вашингтон», одержавший вторую победу кряду, захватил лидерство после трех поединков финальной серии. Согласно статистике, в 78% случаев команда, одержавшая победу в третьей игре финала при счете 1:1 в серии, брала в итоге Кубок Стэнли.

Финал Кубка Стэнли (до 4 побед)

«Вегас» — «Вашингтон» — 1:2 (6:4, 2:3, 1:3).

Следующие матчи пройдут 4, 7 июня и, если потребуется, 10 и 13 июня.