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90 лет назад Белорусский радиоцентр имени Совнаркома начал регулярное музыкальное вещание.

03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В сетке вещания для музыки было отведено вполне определенное место – «серада й сыбота 16-00 – 16-30» (орфография подлинника), причем указывалось, что музыка должна звучать именно белорусская.

Сейчас невозможно представить, каким образом в крохотном помещении первой радиостудии на улице Университетской удавалось исполнить кантату Николая Аладова «10 лет» или «Белорусскую сюиту» Людомира Роговского для симфонического оркестра и хора на текст стихотворения Я. Купалы «А хто там ідзе». Первый аппарат для звукозаписи появился в БССР в 1931 году, но вплоть до войны музыка на радио исполнялась вживую.

«Помню, где-то в 1940-1941 году мы с Моисеем Вайнбергом на радио играли в четыре руки джаз», - вспоминала в разговоре со мной композитор Эди Тырманд. – «Перед нами были большие часы, и мы играли попурри из песен к американским фильмам. Мы договаривались, в какой тональности начать, а дальше шпарили по слуху. И получались радиопередачи где-то по 10-15 минут».

Первоначально музыка транслировалась через 400 радиоточек и 20 клубных радиоустановок с громкоговорителями, установленных по всему Минску. Плюс на руках у горожан было примерно 1000 детекторных радиоприемников марки «Пролетарий». Боюсь, издаваемые ими звуки мы бы сейчас не признали за музыку.

 
Теги: Минск
 
 
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В сетке вещания для музыки было отведено вполне определенное место – «серада й сыбота 16-00 – 16-30» (орфография подлинника), причем указывалось, что музыка...
 
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