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Президент в Брестской крепости, Международный олимпийский день. Главное за субботу

03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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выдалась по-оранжевому неспокойной. Узнайте, что будет завтра и как прошла суббота. 


Политика

Попытки «приватизации» Победы в Великой Отечественной войне недопустимы. Об этом Президент заявил сегодня в Брестской крепости, отвечая журналистам, посетовавшим на то, что в прессе некоторых наших союзников появляются материалы о том, что наша страна якобы занимается «историческим сепаратизмом». За подробностями - сюда.


Александр Лукашенко поздравил президента Итальянской Республики Серджио Маттареллу и итальянский народ с Днем провозглашения Республики. Он добавил, что белорусско-итальянские связи имеют прочные традиции взаимопонимания, доверия и искренней дружбы.


А в Саудовской Аравии выбрали первого в истории страны министра культуры.


Общество

Президент встретится с руководством и активом молодежных и других общественных организаций. Мнение Главы государства простое - застоя в молодежной политике быть не должно.

Вскоре страна узнает о новых громких коррупционных разоблачениях. Причем выявленные коррупционеры уже арестованы. Об этом Президент заявил сегодня в Брестской крепости, комментируя историю с задержанием Сергея Ровнейко с поличным - взяткой в 200 тысяч долларов.


Всегда помнить, что государство начинается с первых метров границы, дорожить традициями и честью. Какие еще напутствия дал Президент будущим выпускникам Института погранслужбы в ходе торжественного построения личного состава Брестской пограничной группы и курсантов. Именно пограничникам как никому хорошо известно, что такое мир и спокойствие на родной земле, отметил Александр Лукашенко.


Более чем в 50 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов. Узнайте, в каких именно.



В стране участились случаи смертельного поражения электрическим током. Погибли четверо, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.



А теперь отличная новость из мира рыбалки. 110 рыболовов из 22 стран мира, обустроившихся на двух берегах Гребного канала в Заславле, всю эту неделю удили рыбу. Некоторые ловили аж по 20-30 килограмм. Оговоримся сразу: претензий у природоохранных организаций нет. Ведь на рыбные запасы водоема этот факт не повлиял никоим образом. Весь улов было велено отпустить обратно. Таковы правила соревнований. В Беларуси нынче проходит Чемпионат мира по ловле рыбы фидерной снастью среди клубов. И нашу команду соперники называют одним из фаворитов. Здесь наш фоторепортаж.


Минспорта и туризма учредило мгнoвенную лотерею "Мой друг".


Экономика

Тема господдержки села — одна из самых чувствительных и спорных. Особенно теперь, когда мы стоим на пороге ВТО. Способны ли аграрии работать без помощи государства? Как увязать сохранение дотаций селу и их уменьшение? А главное, почему и кому не дают спать спокойно наши внутренние дела?



Либерализация условий ведения бизнеса стала одной из тем недавнего совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. Между депутатами и представителями Правительства возникла жаркая дискуссия по поводу якобы имеющихся  в Указе № 345 немалых ограничений. Почему в областях разное количество деревень включено в зону действия Указа № 345?

Во время представления в Совете Республики Декрета № 1 о содействии занятости министр труда и социальной защиты Ирина Костевич обратила внимание на такой факт. На фоне общей безработицы, которая держится на уровне 3—5%, заметно выбивается показатель незанятости молодежи — сегодня он больше 7 процентов. Так как справиться с безработицей среди молодежи?



Культура

В Гродно проходит XII Республиканский фестиваль национальных культур. Основные мероприятия второго фестивального дня стартовали на площади Ленина. Здесь прошел флеш-моб «Обнимем вместе Беларусь», посвященный Году малой Родины. Представители разных национальностей, собравшиеся здесь, объединились в едином дружном хороводе, создав кольцо размером практически с целую площадь. Предлагаем посмотреть наш яркий фоторепортаж.


Вечером субботы открылся 29-й российский кинофестиваль "Кинотавр".

В Ивановском районе реставрируют каплицу-ротонду рода Скирмунтов.


Вы удивитесь, но прошло уже 40 лет с начала съемок культового сериала «Место встречи изменить нельзя». Утверждают, что съемки начались 10 мая 1978 года в Одессе, и что первой будто бы была снята сцена в бильярдной.


Спорт

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры биатлонистки. Дарья Домрачева прокомментировала ее решение.


В Минске стартовал Международный олимпийский день. Александр Лукашенко направил обращение участникам спортивного мероприятия.

Сегодня на площадке СОК «Олимпийский» в Минске торжественно установили памятную табличку о начале строительства национального стадиона по пляжному футболу, на котором в следующем году пройдут соревнования II Европейских игр. За фотографиями - сюда.



В мире

Трамп подтвердил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном. А когда, читайте здесь.


Турция осталась без Uber. У турецкого лидера на этот счет есть жесткое и безоговорочное объяснение.


А под Варшавой начнется строительство нового аэропорта. Имеющиеся справляются со своей задачей еле-еле.



Что еще почитать?

Природа, свежий воздух, чистая вода — это все, конечно, хорошо. В деревне мы меньше нервничаем, больше двигаемся и, без сомнений, крепче спим. Однако, чтобы жить, нужны источники дохода, желательно, постоянные. Но все же: как зарабатывать там деньги


Комары в этом году как никогда кусачие. Лето только настало, а мы уже успели устать от этих кровососов. Как самому приготовить действенные и эффективные средства против комаров, читайте в нашем материале.


Не все злодеяния удается раскрыть по горячим следам. Однако это не значит, что преступники останутся безнаказанными. Сейчас нередки случаи, когда возмездие настигает их спустя десятилетия. Важную роль в изобличении злодеев играют новейшие экспертные технологии, в частности анализ ДНК. О примерах их успешного использования узнала наш корреспондент.


Молодильные яблочки и живая вода — вопросы долголетия волновали человечество практически с его зарождения. Почему кто-то дотягивает до ста, а кому-то не отводится и четырех десятков? Почему кто-то бегает кроссы в восемьдесят, а кто-то «ловит» инфаркт в двадцать пять? У всех долгожителей свои жизненные секреты. В поисках секрета долголетия в стране обследовали около 150 граждан, перешагнувших 90-летний рубеж.



Благоприятного окончания недели!





 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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выдалась по-оранжевому неспокойной. Узнайте, что будет завтра и как прошла суббота.  Политика Попытки «приватизации» Победы в Великой Отечественной...
 
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