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Президент в Брестской крепости, Международный олимпийский день. Главное за субботу
03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Политика
Попытки «приватизации» Победы в Великой Отечественной войне недопустимы. Об этом Президент заявил сегодня в Брестской крепости, отвечая журналистам, посетовавшим на то, что в прессе некоторых наших союзников появляются материалы о том, что наша страна якобы занимается «историческим сепаратизмом». За подробностями -
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А в Саудовской Аравии выбрали
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Президент встретится с руководством и активом молодежных и других общественных организаций. Мнение Главы государства простое - застоя в молодежной политике
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Более чем в 50 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов. Узнайте,
В стране
А теперь отличная новость из мира рыбалки. 110 рыболовов из 22 стран мира, обустроившихся на двух берегах Гребного канала в Заславле, всю эту неделю удили рыбу. Некоторые ловили аж по 20-30 килограмм. Оговоримся сразу: претензий у природоохранных организаций нет. Ведь на рыбные запасы водоема этот факт не повлиял никоим образом. Весь улов было велено отпустить обратно. Таковы правила соревнований. В Беларуси нынче проходит Чемпионат мира по ловле рыбы фидерной снастью среди клубов. И нашу команду соперники называют одним из фаворитов.
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Тема господдержки села — одна из самых чувствительных и спорных. Особенно теперь, когда мы стоим на пороге ВТО. Способны ли аграрии
Либерализация условий ведения бизнеса стала одной из тем недавнего совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. Между депутатами и представителями Правительства возникла жаркая дискуссия по поводу якобы имеющихся в Указе № 345 немалых ограничений. Почему в областях разное количество деревень
Во время представления в Совете Республики Декрета № 1 о содействии занятости министр труда и социальной защиты Ирина Костевич обратила внимание на такой факт. На фоне общей безработицы, которая держится на уровне 3—5%, заметно выбивается показатель незанятости молодежи — сегодня он больше 7 процентов. Так как справиться с
Культура
В Гродно проходит XII Республиканский фестиваль национальных культур. Основные мероприятия второго фестивального дня стартовали на площади Ленина. Здесь прошел флеш-моб «Обнимем вместе Беларусь», посвященный Году малой Родины. Представители разных национальностей, собравшиеся здесь, объединились в едином дружном хороводе, создав кольцо размером практически с целую площадь. Предлагаем посмотреть наш
Вечером субботы
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Вы удивитесь, но прошло уже 40 лет с начала съемок культового сериала «Место встречи изменить нельзя». Утверждают, что съемки начались 10 мая 1978 года в Одессе, и что первой будто бы была снята
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Сегодня на площадке СОК «Олимпийский» в Минске торжественно установили памятную табличку о начале строительства национального стадиона по пляжному футболу, на котором в следующем году пройдут соревнования II Европейских игр. За фотографиями -
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Трамп подтвердил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном. А когда, читайте
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Природа, свежий воздух, чистая вода — это все, конечно, хорошо. В деревне мы меньше нервничаем, больше двигаемся и, без сомнений, крепче спим. Однако, чтобы жить, нужны источники дохода, желательно, постоянные. Но все же:
Комары в этом году как никогда кусачие. Лето только настало, а мы уже успели устать от этих кровососов. Как самому приготовить действенные и эффективные средства против комаров, читайте
Не все злодеяния удается раскрыть по горячим следам. Однако это не значит, что преступники останутся безнаказанными. Сейчас нередки случаи, когда возмездие настигает их спустя десятилетия. Важную роль в изобличении злодеев играют новейшие экспертные технологии, в частности анализ ДНК. О примерах их успешного использования
Молодильные яблочки и живая вода — вопросы долголетия волновали человечество практически с его зарождения. Почему кто-то дотягивает до ста, а кому-то не отводится и четырех десятков? Почему кто-то бегает кроссы в восемьдесят, а кто-то «ловит» инфаркт в двадцать пять? У всех долгожителей свои жизненные секреты. В поисках секрета долголетия в стране
Благоприятного окончания недели!
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выдалась по-оранжевому неспокойной. Узнайте, что будет завтра и как прошла суббота. Политика Попытки «приватизации» Победы в Великой Отечественной...
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