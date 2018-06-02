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В Сочи открылся фестиваль "Кинотавр"

03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В вечером субботу, 2 июня, в Сочи проходит церемония открытия основного российского кинофестиваля. Владимир Путин поприветствовал его участников и организаторов.

Сразу после торжественной церемонии открытия зрители увидят фильм Кирилла Серебренникова "Лето", который в Каннах взял премию за лучший саундтрек.

В главном конкурсе на этот раз будут представлены 14 кинолент. Они предстанут перед жюри во главе с режиссeром Алексеем Попогребским.

Дебютанты на "Кинотавре" впервые будут соперничать отдельно. Так было решено для того, чтоб молодняк не затерялся среди именитых киношников и смог показать себя. В программе "Дебют" примут участие 8 фильмов. Во главе жюри конкурса дебютантов быдет кинокритик Андрей Плахов.

На фестивале пройдет и конкурс короткометражек.

Фестиваль окончится 10 июня. Президент кинофестиваля - продюсер Александр Роднянский.


 
 
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В вечером субботу, 2 июня, в Сочи проходит церемония открытия основного российского кинофестиваля. Владимир Путин поприветствовал его участников и...
 
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