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Фоторепортаж: в Гродно проходит XII Республиканский фестиваль национальных культур

03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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На самой площади Ленина разместились беларусы. Здесь гостям предлагали попробовать соленые огурчики, бутерброды с салом и традиционную бабку. А министр культуры Юрий Бондарь получил в подарок от местных рукодельниц плетеный пояс с орнаментом ручной работы.  Хозяева каждого из подворий старались удивить и порадовать своих гостей. Грузины — 17-килограммовым тортом и напитками, подаваемыми в рогах горных баранов, молдаване — разнообразием выпечки, греки — крупными сочными оливками, литовцы — молодым сыром, казахи — жирным пловом, дагестанцы — уроками лезгинки, поляки — ароматными травяными чаями. 








Из фестивальных новинок, которые подготовили организаторы — открытие фестивального культурного центра с объемной картой города и механическая диарама с движущимися куклами в национальных костюмах.







Прогуливаясь по улицам Гродно, гости праздника смогли познакомиться с традициями и культурой 35 народов. Но и помимо этого город предложил всем богатую программу, рассчитанную не только на любителей музыки и танца, на и на поклонников спорта, вкусной еды, литературных изысков, антикварных ценностей и много другого — исключительно с интернациональным колоритом. Например, в Коложском парке прошел футбольный матч между командой председателя Гродненского горисполкома и представителями дипломатических миссий, в парке имени Жилибера работала литературная площадка, где звучали произведения на разных языках, а на Советской улице коллекционеры устроили настоящий музей под открытым небом.











До позднего вечера работали музыкальные площадки. Среди приглашенных звезд — Ирина Дорофеева, ансамбль «Белые Росы» и российская группа «Банд`Эрос». День завершился бесплатным ночным кинопоказом на сцене городского парка.   













Фото Алексей Столяров, Владимир Шлапак



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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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На самой площади Ленина разместились беларусы. Здесь гостям предлагали попробовать соленые огурчики, бутерброды с салом и традиционную бабку. А министр...
 
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