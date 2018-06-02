В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этнофлешмоб и вечеринка на Парнасе. В Городке прошел юбилейный фест, посвященный автору самой «народной» белорусской поэмы На протяжении целого дня в городе проходят яркие творческие мероприятия, посвященные земляку Константину Вереницыну, автору самой известной белорусской...

На протяжении целого дня в городе проходят яркие творческие мероприятия, посвященные земляку Константину Вереницыну, автору самой известной белорусской поэмы «Тарас на Парнасе».Главные торжества прошли на центральной площади райцентра. Здесь можно было увидеть весь пантеон, спустившихся с Олимпа греческих богов и других героев сатирической поэмы. Со сцены звучали строчки культового произведения. Народные песни, шутки, зажигательные танцы дарили гостям творческие коллективы из разных регионов области. Изюминкой торжественного открытия юбилейного фэста стал этнофлешмоб «Скокі ва ўсе бокі». Здесь же состоялся старт велопробега «Сцежками Тараса». Гости праздника смогли также принять участие в автобусной экскурсии в живописную деревню Островляны под Городком, где родился поэт. Народу хватило не только пищи духовной, но и угощений народной местной кухни, которые представили креативные хозяйки подворий из разных уголков Городокщины.Концерт и дискотека «Вечеринка на Парнасе» с участием рок-группы из Орши «Тарас на Парнасе» на закате гуляний собрали на площади немало народа и стали ярким финальным аккордом яркого и самобытного праздника.Константин Вереницын – самый известный уроженец Городокщины. Его считают одним из основателей новой белорусской литературы, хотя до нас дошли только два его произведения – хрестоматийная поэма «Тарас на Парнасе» и «Два Д'яблы». В его биографии немало белых пятен. Он родился в деревне Островляны 13 июня 1834 года в семье крепостных крестьян. Многие исследователи его жизни склоняются к версии, что он был незаконнорожденным сыном помещика Бондарева. Иначе как бы он мог получить престижное по тем временам образование и построить успешную карьеру. После гимназии крестьянский юноша поступил в медико-хирургическую академию в Петербурге, где проучился два года. В 1857 году -- на третий курс Горы-Горецкого земледельческого института. По одной из версий, там он написал культовое произведение. После окончания учебы Вереницын работал преподавателем в Молодеченской учительской семинарии, потом служил в Петербурге в аппарате Министерства путей сообщения. В 1900 вышел в отставку в чине статского советника. Умер в 1904 году. Его смерть, также как и рождение, овеяна тайной. Точной даты и места пока не установлено.Долгое время литературоведы приписывали авторство поэмы разным писателям, жившим в то время, в том числе Дунину-Марцинкевичу. Причастность Вереницына к произведению в 1973 году доказал исследователь Геннадий Киселев. На малой родине поэта в Островлянах установлен памятный валун в честь известного земляка, а в Городке – бронзовый памятник в городском сквере. Это одни из любимых мест у городокчан и гостей райцентра, которые любят рядом с ним делать на память селфи.