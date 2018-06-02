В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые нашли второй мозг в организме человека Отсюда и название «второй мозг», пусть и находящийся не в самом привычном месте. Ученые выяснили, что «нервная система» кишечника отвечает за работу ЖКТ....

Отсюда и название «второй мозг», пусть и находящийся не в самом привычном месте.Ученые выяснили, что «нервная система» кишечника отвечает за работу ЖКТ. При этом импульсов от головного мозга он не получает, что значит о его самостоятельном «принятии решений».вообще считает, что «нервная система» кишечника должна называться первым мозгом.Его аргумент в том, что человек обзавелся им раньше, чем центральной нервной системой.