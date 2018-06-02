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Ученые нашли второй мозг в организме человека
03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Отсюда и название «второй мозг», пусть и находящийся не в самом привычном месте.
Ученые выяснили, что «нервная система» кишечника отвечает за работу ЖКТ. При этом импульсов от головного мозга он не получает, что значит о его самостоятельном «принятии решений».
Профессор Ник Спенсер вообще считает, что «нервная система» кишечника должна называться первым мозгом.
Его аргумент в том, что человек обзавелся им раньше, чем центральной нервной системой.
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Отсюда и название «второй мозг», пусть и находящийся не в самом привычном месте. Ученые выяснили, что «нервная система» кишечника отвечает за работу ЖКТ....
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