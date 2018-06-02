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В Китае упал неопознанный светящийся объект (видео)
03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Неопознанный объект упал над провинцией Юньнань, а видео было снято в городе Джингхонг.
На кадрах в интернете было видно, как в небе вспыхнул огромного размера шаг, который осветил все кругом и пронесся над городом. По словам очевидцев, при падении был слышен громкий звук.
Сейчас неясно, что случилось с космическим телом: оно сгорело в атмосфере или приземлилось на поверхность Земли. В обсерватории Юнан все же не спешат утверждать, что данный объект был метеоритом.
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Неопознанный объект упал над провинцией Юньнань, а видео было снято в городе Джингхонг. На кадрах в интернете было видно, как в небе вспыхнул огромного...
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