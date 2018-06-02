В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае упал неопознанный светящийся объект (видео‍) Неопознанный объект упал над провинцией Юньнань, а видео было снято в городе Джингхонг. На кадрах в интернете было видно, как в небе вспыхнул огромного...

Неопознанный объект упал над провинцией Юньнань, а видео было снято в городе Джингхонг.На кадрах в интернете было видно, как в небе вспыхнул огромного размера шаг, который осветил все кругом и пронесся над городом. По словам очевидцев, при падении был слышен громкий звук.Сейчас неясно, что случилось с космическим телом: оно сгорело в атмосфере или приземлилось на поверхность Земли. В обсерватории Юнан все же не спешат утверждать, что данный объект был метеоритом.