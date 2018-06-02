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Семья из пятерых погибла в аварии на трассе в Ростовской области (ВИДЕО)

03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Водитель грузовика Scania не справился с управлением и подтолкнул автомобиль Foton, которая ехала в том же направлении. Произошел удар, и грузовик вынесло на встречку, где он врезался в Ford Kuga.



В итоге жертвами аварии стали водитель и четыре пассажира — женщина и трое детей. Все они были членами одной семьи. Пострадавшего водителя Foton с травмами отвезли в больницу.



 
 
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    Водитель грузовика Scania не справился с управлением и подтолкнул автомобиль Foton, которая ехала в том же направлении. Произошел удар, и грузовик вынесло...
 
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