В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семья из пятерых погибла в аварии на трассе в Ростовской области (ВИДЕО) Водитель грузовика Scania не справился с управлением и подтолкнул автомобиль Foton, которая ехала в том же направлении. Произошел удар, и грузовик вынесло...

Водитель грузовика Scania не справился с управлением и подтолкнул автомобиль Foton, которая ехала в том же направлении. Произошел удар, и грузовик вынесло на встречку, где он врезался в Ford Kuga.В итоге жертвами аварии стали водитель и четыре пассажира — женщина и трое детей. Все они были членами одной семьи. Пострадавшего водителя Foton с травмами отвезли в больницу.