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Дарья Домрачева прокомментировала решение Надежды Скардино закончить карьеру

03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Она поблагодарила спортсменку за совместный спортивный путь, поддержку и веселые дни.

"Крошка!!! Это была блестящая карьера! Спасибо за все то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках, за веселые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить! Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного! Команда есть команда! Я всегда рядом", - написала Дарья Домрачева.

Напомним, чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Надежда Скардино сегодня, 2 июня, объявила о том, что завершает карьеру в отечественной сборной по биатлону.



 
 
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Крошка!!!!!!!!! @skardinon Это была блестящая карьера!!!!! Спасибо за всё то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт...
 
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