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Первого в истории страны министра культуры назначил Король Саудовской Аравии
03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Король отдал приказ создать независимое министерство, которое отвечало бы за развитие культуры в Королевстве. Раньше этими вопросами заведовало министерство информации и культуры.
Новым министром по делам ислама, давата (распространения ислама) и наставления стал Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха. Саудовский бизнесмен Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджхи стал министром труда и соцразвития.
Перестановки в Совмине прошли в рамках плана "Видение-2030". В королевстве после 40 лет запрета открылись публичные кинотеатры, проводятся музыкальные концерты и фесты.
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Король отдал приказ создать независимое министерство, которое отвечало бы за развитие культуры в Королевстве. Раньше этими вопросами заведовало...
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