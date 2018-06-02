В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первого в истории страны министра культуры назначил Король Саудовской Аравии Король отдал приказ создать независимое министерство, которое отвечало бы за развитие культуры в Королевстве. Раньше этими вопросами заведовало...

Король отдал приказ создать независимое министерство, которое отвечало бы за развитие культуры в Королевстве. Раньше этими вопросами заведовало министерство информации и культуры.Новым министром по делам ислама, давата (распространения ислама) и наставления стал Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха. Саудовский бизнесмен Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджхи стал министром труда и соцразвития.Перестановки в Совмине прошли в рамках плана "Видение-2030". В королевстве после 40 лет запрета открылись публичные кинотеатры, проводятся музыкальные концерты и фесты.