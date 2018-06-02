В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Варшавой планируют построить новый Центральный аэропорт Готовиться к реализации этого проекта будут до 2019 года. Строить его будут примерно 8 лет. Новый аэропорт появится в местности Станиславув, в 40 километрах к...

Готовиться к реализации этого проекта будут до 2019 года. Строить его будут примерно 8 лет. Новый аэропорт появится в местности Станиславув, в 40 километрах к юго-западу от столицы. Его откроют к концу 2027 года.Польское руководство считает, что новый объект нужен, так как аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве уже не может быть большим пересадочным пунктом. Потребности пассажиров растут, и очень скоро аэропорт не сможет с ними справиться. Он уже и без того еле-еле это делает. По прогнозам, в 2035 году число пассажиров на польских аэродромах вырастет до 94 миллионов человек в год.Центральный аэропорт после окончания I этапа строительства сможет обслуживать до 45 миллионов пассажиров в ежегодно. Позже объемы расширят до 100 миллионов пассажиров. Вместе с инфраструктурой цену на проект оценивают в 30-35 миллиардов злотых (8,5 миллиарда - 10 миллиардов долларов).Польские власти надеются, что Центральный аэропорт в Польше будет пользоваться популярностью, в частности среди россиян, украинцев и белорусов, а также у жителей стран Балтии и граничащих с Польшей южноевропейских государств.