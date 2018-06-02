ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Варшавой планируют построить новый Центральный аэропорт

03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Готовиться к реализации этого проекта будут до 2019 года. Строить его будут примерно 8 лет. Новый аэропорт появится в местности Станиславув, в 40 километрах к юго-западу от столицы. Его откроют к концу 2027 года.

Польское руководство считает, что новый объект нужен, так как аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве уже не может быть большим пересадочным пунктом. Потребности пассажиров растут, и очень скоро аэропорт не сможет с ними справиться. Он уже и без того еле-еле это делает. По прогнозам, в 2035 году число пассажиров на польских аэродромах вырастет до 94 миллионов человек в год.

Центральный аэропорт после окончания I этапа строительства сможет обслуживать до 45 миллионов пассажиров в ежегодно. Позже объемы расширят до 100 миллионов пассажиров. Вместе с инфраструктурой цену на проект оценивают в 30-35 миллиардов злотых (8,5 миллиарда - 10 миллиардов долларов). 

Польские власти надеются, что Центральный аэропорт в Польше будет пользоваться популярностью, в частности среди россиян, украинцев и белорусов, а также у жителей стран Балтии и граничащих с Польшей южноевропейских государств.




 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовиться к реализации этого проекта будут до 2019 года. Строить его будут примерно 8 лет. Новый аэропорт появится в местности Станиславув, в 40 километрах к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Навіны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лоевский край
Полымя
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика