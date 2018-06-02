|
В Гомеле на пожаре погиб пожилой горожанин, еще одного удалось спасти
03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Хозяйка 1948 года рождения самостоятельно покинула место бедствия и находилась на улице. Ее осмотрели медики «скорой» и с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в больницу для дальнейшего лечения. Удалось спасти брата хозяйки 1961 года рождения, Его спасатели,, вывели на улицу. использовав защитную маску. А вот 66-летний супруг погиб. Его безжизненно тело нашли в комнате, где произошло возгорание. Практически полностью огонь уничтожил там имущество.
- Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий - неосторожность при курении, - сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Эта версия доминируют в сводках пожаров, которые происходят в жилье.
Фото МЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйка 1948 года рождения самостоятельно покинула место бедствия и находилась на улице. Ее осмотрели медики «скорой» и с предварительным диагнозом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)