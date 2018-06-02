В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минспорта учредило новую лотерею «Мой друг»‍ Игра будет проводиться в Беларуси. Организовало лотерею республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи". ...

Игра будет проводиться в Беларуси. Организовало лотерею республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи".Лотерейный билет будет содержать игровое поле с защитным слоем. Если этот слой стереть, то под ним можно увидеть число. Это будет значить, что билет выигрышный. А сумма равна этому самому числу.Все вырученные от лотереи деньги должны пойти на развитие физической культуры и спорта, в том числе oлимпийского и паралимпийского движений.Постановление уже вступило в законную силу.