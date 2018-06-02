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Минспорта учредило новую лотерею «Мой друг»
03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Игра будет проводиться в Беларуси. Организовало лотерею республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи".
Лотерейный билет будет содержать игровое поле с защитным слоем. Если этот слой стереть, то под ним можно увидеть число. Это будет значить, что билет выигрышный. А сумма равна этому самому числу.
Все вырученные от лотереи деньги должны пойти на развитие физической культуры и спорта, в том числе oлимпийского и паралимпийского движений.
Постановление уже вступило в законную силу.
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Игра будет проводиться в Беларуси. Организовало лотерею республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи". ...
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