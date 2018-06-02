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Фоторепортаж о том, как 110 рыболовов одновременно ловили рыбу на Гребном канале в Заславле
03.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«На фотографиях с чемпионата хотелось бы видеть эмоции его участников», - дают редакторы портала последние наставления фотографам. Те в печали и ждут – не дождутся, пока на лицах рыбаков дрогнет хоть один мускул. Слишком уж они сосредоточены на результате. Рыбалка для спортсменов отнюдь не потеха, которой час, а по сути самая настоящая работа.
- Клюет? – с таким вопросом хочу подойти к участникам. Организаторы отводят в сторону: времени на разговоры, мол, у них нет совсем. Любая попытка завести беседу вызовет как минимум раздражение. Оторвешься от процесса хотя бы на минуточку – отдашь свою рыбину соседу (располагаются, к слову, рыболовы друг от друга на расстоянии 14 метров). Увы, но нам остается лишь наблюдать со стороны. Вот один за другим тянут лещей эстонцы, вот на крючок британцу попадается сом весом в несколько килограмм… Только вот выпустить красавца приходится сразу же – соревновательной ценности сом не имеет, в зачет его вес не пойдет. У этой рыбы все еще продолжается нерест, а значит, ее вылов строго запрещен… Любуются не только зрители-любители, коих на турнир приехало не так уж и мало. Даже для профессионалов возможность подсмотреть алгоритм действия коллег – это самый настоящий мастер-класс.
Гребной канал местом проведения соревнований был выбран неспроста. Организаторы замечают: спортивные водоемы для подобных чемпионатов – местечко идеальное: с протяженными берегами, ровным дном, позволяющий создать участникам фактически равные условия (рассадить столько народу на Минском море и никого при этом не обидеть, говорят, дело нереальное). Дающее возможность положиться не столько на милость природы, сколько на собственные умения и навыки. Среди фаворитов – эстонцы, итальянцы, французы, немцы, белорусы, венгры, чехи. Фора на этот раз еще и тем, кому жеребьевка определила забрасывать удочки ближе к трассе Минск – Молодечно. «Клеевые» сегодня здесь были места. Спортсмены замечают: вполне вероятно, сказалось направление ветра.
- Сам чемпионат достаточно сложный и непредсказуемый. Сильных команд действительно слишком много, - вводит в курс дела главный судья соревнований Сергей Гуль. – Что касается рыбы, она всегда ведет себя на этом канале достаточно капризно: сегодня может ловиться хорошо, завтра перестать вообще. А с учетом того, что участники кормят ее уже целую неделю, в выигрыше останется тот, кто предложит ей «деликатес». В общем, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда. Многое зависит и от определенного жеребьевкой места. Во-первых, не все сектора достаточно чистые: попробуй, вытащи рыбу через траву, а в других ее просто в нужном количестве может не быть…
Многое, по словам участникам, зависит и от выбранной тактики. Одни команды делают ставку на «качество». Поймаешь несколько крупных лещей – высокое место обеспечено. Другие собираются взять количеством – плотвы и подлещиков в этом водоеме больше, но представляют они собой «мелочь пузатую».
- Два-три леща за пять часов – это уже хорошо. Но сидеть и ждать, пока клюнет именно он, опрометчиво, это большая ошибка. Ловить только леща – это играть ва-банк. За это время можно и мелкой «разнорыбицы» наудить, - мнение многих. – И не в удаче здесь дело. Рыбачить на подобных соревнованиях – это словно головоломку решать со многими неизвестными. Начнем хотя бы с того, что каждая рыба требует разной прикормки. Ко всему прочему, подавляющее большинство спортсменов удит не только в незнакомом для себя водоеме, но и в незнакомом климате, а порой и непривычные для своего региона виды рыб. Поэтому перед стартом и даются время на притирочные тренировки: дабы хотя бы определить, какая рыба превалирует в конкретном секторе и чем ее «завлечь». Только вот ситуация может меняться едва ли не каждый час.
Председатель правления РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» Юрий Шумский считает, что такие соревнования – отличный повод показать иностранцам страну, передать «по сарафанному радио», насколько интересной здесь может быть рыбалка. Работает! Вот и главный тренер эстонской команды Сергей Попов признается: рыбачить в Беларуси – одно удовольствие.
- Организация – на высшем уровне. Водоем, чтобы проводить подобные чемпионаты, – шикарный, один из лучших в Европе. Такие есть разве что в Голландии, Бельгии и Италии. Однако белорусам надо отдать должное, что средний чек поездки на соревнования в вашу страну гораздо ниже, чем в вышеперечисленные. Скажем, килограмм мотыля в Ирландии будет стоит 120-150 евро, у вас 40-60. И так во всем.
Фото Александра Евмененко
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«На фотографиях с чемпионата хотелось бы видеть эмоции его участников», - дают редакторы портала последние наставления фотографам. Те в печали и ждут – не...
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