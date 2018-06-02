ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что нового в банках: вклады с высоким процентом при снятии до срока и сертификат на ремонт кухни

03.06.2018 08:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вклад, который вы заберете раньше срока, все-таки может приносить хоть какую-то доходность, а с покупок на иностранных сайтах можно получить кэшбэк до 35%. FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости за последнюю неделю, которые стоит знать клиентам банков.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жизнь взаймы: новый кредит на жилье и рассрочка на год

Для тех, кто решает квартирный вопрос, появился еще один вариант материальной поддержки: Франсабанк запустил новый кредитный продукт «Приобретение недвижимости». Одолжить можно до 80% от стоимости квартиры, на 15 лет, под ставку 15,5% годовых (ставка рефинансирования плюс 5%).

Ну, а МТБанк продолжает расширять количество владельцев «Халвы». Очередная акция для тех, кто еще не оформил этот «пластик», но решит это сделать до конца июня. На первую покупку (ее нужно сделать до 31 июля) рассрочка составит 12 месяцев. Те, у кого уже есть «Халва» тоже могут получить «плюшку», но уже в виде 15 рублей за каждого нового клиента. Суть акции проста: приведи друга — получи деньги.

Кредиты перестали дешеветь: стоит ли рефинансировать старые долги

Вклад с высокими процентами при расторжении раньше срока

Обычно забирать вклады раньше срока (если они, конечно, не безотзывные) дело невыгодное. Как правило, банки прописывают в договоре, что такой нетерпеливый клиент получает минимальные проценты — например, по ставке до востребования. Идея Банк предложил новые отзывные вклады в рублях, которые не принесут таких потерь, если вам срочно понадобиться обнулить счет. Например, вклад «Фирменный онлайн 1» (срок размещения 35 дней) принесет 6%, а при досрочном расторжении — 3%. В депозитной линейке есть варианты с различными срокам размещения.

Ставки по вкладам в долларах пошли вверх. Обзор «длинных» депозитов в валюте

Халява от банков

Ну и очередная порция розыгрышей для тех, кто пользуется карточками и уважает безналичные расчеты. Белагпропромбанк предлагает владельцам карточек системы MasterCard участие в розыгрыше сертификата на ремонт кухни (на 13 000 рублей) или одного из 700 сертификатов Евроопта (по 70 рублей каждый). Покупки нужно будет совершать до конца июля.

Если вы активно расплачиваетесь карточкой Белорусского народного банка категории Visa Gold и ниже, у вас есть шансы стать обладателем карточки премиального сегмента. В рамках акции «Уровнем выше 2.0» БНБ-Банк выпускает «платиновую» или «золотую» карточки Visa сроком на 3 года без взимания платы, если совокупный объем безналичных операций клиента за 3 последних месяца составляет 800 BYN и более.

Ну, а у тех, кто расплачивается карточкой Visa Банка БелВЭБ есть возможность выиграть автомобиль Hyundai Accent.

Как выгодно купить или продать валюту. Банковские карточки со специальными курсами

Новости одной строкой

  • Переводы Western Union теперь можно отправлять и получать в инфокиосках Беларусбанка.
  • БПС-Сбербанк при оплате услуг «Экомедсервис» карточками поможет сэкономить 25%.
  • До конца июля Технобанк предлагает оформить карточку Global Card с бесплатным или льготным обслуживанием.
  • Сервис кэшбэков с онлайн-покупок kopikot.by теперь является партнером Банка Решение. Это значит, что клиенты банка смогут рассчитывать на повышенный возврат денег при покупках в заграничных интернет-магазинах.

Обращаем внимание, что обзор не носит рекламный характер и редакция включает в него новости по своему усмотрению.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости за последнюю неделю, которые стоит знать клиентам банков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Падзеі і здарэнні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лоевский край
Полымя
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика