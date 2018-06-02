Что нового в банках: вклады с высоким процентом при снятии до срока и сертификат на ремонт кухни

Вклад, который вы заберете раньше срока, все-таки может приносить хоть какую-то доходность, а с покупок на иностранных сайтах можно получить кэшбэк до 35%. FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости за последнюю неделю, которые стоит знать клиентам банков.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жизнь взаймы: новый кредит на жилье и рассрочка на год

Для тех, кто решает квартирный вопрос, появился еще один вариант материальной поддержки: Франсабанк запустил новый кредитный продукт «Приобретение недвижимости». Одолжить можно до 80% от стоимости квартиры, на 15 лет, под ставку 15,5% годовых (ставка рефинансирования плюс 5%).

Ну, а МТБанк продолжает расширять количество владельцев «Халвы». Очередная акция для тех, кто еще не оформил этот «пластик», но решит это сделать до конца июня. На первую покупку (ее нужно сделать до 31 июля) рассрочка составит 12 месяцев. Те, у кого уже есть «Халва» тоже могут получить «плюшку», но уже в виде 15 рублей за каждого нового клиента. Суть акции проста: приведи друга — получи деньги.

Вклад с высокими процентами при расторжении раньше срока

Обычно забирать вклады раньше срока (если они, конечно, не безотзывные) дело невыгодное. Как правило, банки прописывают в договоре, что такой нетерпеливый клиент получает минимальные проценты — например, по ставке до востребования. Идея Банк предложил новые отзывные вклады в рублях, которые не принесут таких потерь, если вам срочно понадобиться обнулить счет. Например, вклад «Фирменный онлайн 1» (срок размещения 35 дней) принесет 6%, а при досрочном расторжении — 3%. В депозитной линейке есть варианты с различными срокам размещения.

Халява от банков

Ну и очередная порция розыгрышей для тех, кто пользуется карточками и уважает безналичные расчеты. Белагпропромбанк предлагает владельцам карточек системы MasterCard участие в розыгрыше сертификата на ремонт кухни (на 13 000 рублей) или одного из 700 сертификатов Евроопта (по 70 рублей каждый). Покупки нужно будет совершать до конца июля.

Если вы активно расплачиваетесь карточкой Белорусского народного банка категории Visa Gold и ниже, у вас есть шансы стать обладателем карточки премиального сегмента. В рамках акции «Уровнем выше 2.0» БНБ-Банк выпускает «платиновую» или «золотую» карточки Visa сроком на 3 года без взимания платы, если совокупный объем безналичных операций клиента за 3 последних месяца составляет 800 BYN и более.

Ну, а у тех, кто расплачивается карточкой Visa Банка БелВЭБ есть возможность выиграть автомобиль Hyundai Accent.

Новости одной строкой

Переводы Western Union теперь можно отправлять и получать в инфокиосках Беларусбанка .

отправлять и получать в инфокиосках . БПС-Сбербанк при оплате услуг «Экомедсервис» карточками поможет сэкономить 25%.

при оплате услуг «Экомедсервис» карточками 25%. До конца июля Технобанк предлагает оформить карточку Global Card с бесплатным или льготным обслуживанием.

карточку Global Card с бесплатным или льготным обслуживанием. Сервис кэшбэков с онлайн-покупок kopikot.by теперь является партнером Банка Решение. Это значит, что клиенты банка смогут рассчитывать на повышенный возврат денег при покупках в заграничных интернет-магазинах.

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