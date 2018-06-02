3 очень простых и вкусных рецепта супа для полноценного обеда

Когда приходит тепло, совсем не хочется тратить время на сложные наваристые супы. А хочется вот чего: чтоб раз — и готово. И при этом, чтоб было ну очень вкусно!

Вот вам подборка как раз таких рецептов.

Суп с квашеной капустой и курицей



Источник рецепта и фото кулинарное сообщество Bon Appétit

Ингредиенты: Куриное филе — 300 г;

Квашеная капуста — 250 г;

Картофель — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Растительное масло — 2−3 ст. л.;

Лавровый лист — 1 шт.;

Перец душистый — 3−5 шт.;

Соль — по вкусу;

Зелень — по вкусу.

Как готовим?





Подготавливаем продукты. Моем куриное филе, кладем его в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим 30 минут. Очищаем лук и морковь, нарезаем некрупно и обжариваем на двух столовых ложках масла до готовности. В готовый мясной бульон добавляем капусту, соль, перец душистый, лавровый лист и варим 30 минут. Добавляем картофель, предварительно очищенный и порезанный кусочками, варим 15 минут. Добавляем жареные овощи и довариваем суп до полной готовности. Готовый суп заправляем свежей зеленью. При подаче кладем по чайной ложечке сметаны.





Суп-пюре из цветной капусты с горчичными гренками



Источник рецепта и фото блог Andychef.ru

Ингредиенты: Для супа: Оливковое масло — 50 г

Сливочное масло — 50 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Картофель — 2 шт.

Цветная капуста — 1 кг

Бульон — 1,5 л

Сыр — 100 г

Молоко — 200 г Для гренок: Оливковое масло — 30 г

Сливочное масло — 30 г

Горчица — 1 ст.л.

Сыр — 20 г

Багет — 100 г

Как готовим?





Мелко режем луковицу, пару средних картофелин и 3−4 зубчика чеснока. В кастрюле на среднем огне нагреваем оливковое (50 г) и сливочное (25 г) масло. Высыпаем нашу нарезку из лука, картофеля и чеснока. Жарим эту смесь до тех пор, пока лук не станет прозрачным. В это время нарежем килограмм цветной капусты. Можно взять как замороженную, так и свежую. В противень наливаем оливковое (30 г) и растопленное сливочное (30 г) масло. Туда же добавляем горчицу (2 ст.л.), тертый пармезан и порубленный мелким кубиком «вчерашний» багет (100 г). Хорошо перемешиваем. Ставим в духовку на 180 градусов, иногда помешивая, доводим до золотистой корочки. Это минут 5. В это время лук уже приготовился, и мы добавляем нашу цветную капусту. Вливаем куриный бульон. Варим до тех пор, пока картофель или капуста станут мягкими. Снимаем с плиты. Добавляем молоко (200 г) и тертый сыр. Пюрируем блендером в однородную массу. Добавляем оставшееся сливочное масло (25 г). Разливаем и подаем с хрустящими гренками.

Суп со шпинатом и пастой



Источник рецепта и фото блог Andychef.ru

Ингредиенты: Морковь — 1 шт.;

Шалот — 2 шт.;

Сельдерей — 1 ст.;

Шпинат — пучок;

Пармезан — 50 г;

Бульон — 1 л;

Паста — 2 листа.

Как готовим?





Мелко режем среднюю морковку. То же самое повторяем с луком. Так же мелко режем стебель сельдерея. В кастрюлю с толстым дном наливаем пару ложек оливкового масла. И ставим ее на огонь. Пару минут обжариваем лук. Столько же — сельдерей. Следом — морковь. Ее обжариваем минут 5. Пока морковь готовится, трем сыр (по желанию) и режем мелко шпинат. Зелень тоже обжариваем, минуты две. Вливаем в кастрюлю литр овощного бульона. Можно взять куриный или просто кипяток. Дальше добавляем пасту. Сделать это нужно в самом конце, иначе она разварится слишком сильно. Приятного аппетита!