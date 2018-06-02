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3 очень простых и вкусных рецепта супа для полноценного обеда

03.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Когда приходит тепло, совсем не хочется тратить время на сложные наваристые супы. А хочется вот чего: чтоб раз — и готово. И при этом, чтоб было ну очень вкусно!

Вот вам подборка как раз таких рецептов.

Суп с квашеной капустой и курицей


Источник рецепта и фото кулинарное сообщество Bon Appétit

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г;
  • Квашеная капуста — 250 г;
  • Картофель — 2 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Растительное масло — 2−3 ст. л.;
  • Лавровый лист — 1 шт.;
  • Перец душистый — 3−5 шт.;
  • Соль — по вкусу;
  • Зелень — по вкусу.

Как готовим?


  1. Подготавливаем продукты. Моем куриное филе, кладем его в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим 30 минут.
  2. Очищаем лук и морковь, нарезаем некрупно и обжариваем на двух столовых ложках масла до готовности.
  3. В готовый мясной бульон добавляем капусту, соль, перец душистый, лавровый лист и варим 30 минут.
  4. Добавляем картофель, предварительно очищенный и порезанный кусочками, варим 15 минут. Добавляем жареные овощи и довариваем суп до полной готовности.
  5. Готовый суп заправляем свежей зеленью. При подаче кладем по чайной ложечке сметаны.


Суп-пюре из цветной капусты с горчичными гренками


Источник рецепта и фото блог Andychef.ru

Ингредиенты:

Для супа:

  • Оливковое масло — 50 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Картофель — 2 шт.
  • Цветная капуста — 1 кг
  • Бульон — 1,5 л
  • Сыр — 100 г
  • Молоко — 200 г

Для гренок:

  • Оливковое масло — 30 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Горчица — 1 ст.л.
  • Сыр — 20 г
  • Багет — 100 г

Как готовим?


  1. Мелко режем луковицу, пару средних картофелин и 3−4 зубчика чеснока.
  2. В кастрюле на среднем огне нагреваем оливковое (50 г) и сливочное (25 г) масло. Высыпаем нашу нарезку из лука, картофеля и чеснока.
  3. Жарим эту смесь до тех пор, пока лук не станет прозрачным. В это время нарежем килограмм цветной капусты. Можно взять как замороженную, так и свежую.
  4. В противень наливаем оливковое (30 г) и растопленное сливочное (30 г) масло. Туда же добавляем горчицу (2 ст.л.), тертый пармезан и порубленный мелким кубиком «вчерашний» багет (100 г). Хорошо перемешиваем.
  5. Ставим в духовку на 180 градусов, иногда помешивая, доводим до золотистой корочки. Это минут 5.
  6. В это время лук уже приготовился, и мы добавляем нашу цветную капусту.
  7. Вливаем куриный бульон.
  8. Варим до тех пор, пока картофель или капуста станут мягкими. Снимаем с плиты. Добавляем молоко (200 г) и тертый сыр. Пюрируем блендером в однородную массу. Добавляем оставшееся сливочное масло (25 г).
  9. Разливаем и подаем с хрустящими гренками.

Суп со шпинатом и пастой


Источник рецепта и фото блог Andychef.ru

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 шт.;
  • Шалот — 2 шт.;
  • Сельдерей — 1 ст.;
  • Шпинат — пучок;
  • Пармезан — 50 г;
  • Бульон — 1 л;
  • Паста — 2 листа.

Как готовим?


  1. Мелко режем среднюю морковку. То же самое повторяем с луком. Так же мелко режем стебель сельдерея.
  2. В кастрюлю с толстым дном наливаем пару ложек оливкового масла. И ставим ее на огонь.
  3. Пару минут обжариваем лук.
  4. Столько же — сельдерей.
  5. Следом — морковь. Ее обжариваем минут 5.
  6. Пока морковь готовится, трем сыр (по желанию) и режем мелко шпинат.
  7. Зелень тоже обжариваем, минуты две.
  8. Вливаем в кастрюлю литр овощного бульона. Можно взять куриный или просто кипяток.
  9. Дальше добавляем пасту. Сделать это нужно в самом конце, иначе она разварится слишком сильно. Приятного аппетита!
 
 
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