3 очень простых и вкусных рецепта супа для полноценного обеда

Когда приходит тепло, совсем не хочется тратить время на сложные наваристые супы. А хочется вот чего: чтоб раз — и готово. И при этом, чтоб было ну очень вкусно!
Вот вам подборка как раз таких рецептов.
Суп с квашеной капустой и курицей
Ингредиенты:
Куриное филе — 300 г;
Квашеная капуста — 250 г;
Картофель — 2 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Лук — 1 шт.;
Растительное масло — 2−3 ст. л.;
Лавровый лист — 1 шт.;
Перец душистый — 3−5 шт.;
Соль — по вкусу;
Зелень — по вкусу.
Как готовим?
Подготавливаем продукты. Моем куриное филе, кладем его в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим 30 минут.
Очищаем лук и морковь, нарезаем некрупно и обжариваем на двух столовых ложках масла до готовности.
В готовый мясной бульон добавляем капусту, соль, перец душистый, лавровый лист и варим 30 минут.
Добавляем картофель, предварительно очищенный и порезанный кусочками, варим 15 минут. Добавляем жареные овощи и довариваем суп до полной готовности.
Готовый суп заправляем свежей зеленью. При подаче кладем по чайной ложечке сметаны.
Суп-пюре из цветной капусты с горчичными гренками
Ингредиенты:
Для супа:
Оливковое масло — 50 г
Сливочное масло — 50 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Картофель — 2 шт.
Цветная капуста — 1 кг
Бульон — 1,5 л
Сыр — 100 г
Молоко — 200 г
Для гренок:
Оливковое масло — 30 г
Сливочное масло — 30 г
Горчица — 1 ст.л.
Сыр — 20 г
Багет — 100 г
Как готовим?
Мелко режем луковицу, пару средних картофелин и 3−4 зубчика чеснока.
В кастрюле на среднем огне нагреваем оливковое (50 г) и сливочное (25 г) масло. Высыпаем нашу нарезку из лука, картофеля и чеснока.
Жарим эту смесь до тех пор, пока лук не станет прозрачным. В это время нарежем килограмм цветной капусты. Можно взять как замороженную, так и свежую.
В противень наливаем оливковое (30 г) и растопленное сливочное (30 г) масло. Туда же добавляем горчицу (2 ст.л.), тертый пармезан и порубленный мелким кубиком «вчерашний» багет (100 г). Хорошо перемешиваем.
Ставим в духовку на 180 градусов, иногда помешивая, доводим до золотистой корочки. Это минут 5.
В это время лук уже приготовился, и мы добавляем нашу цветную капусту.
Вливаем куриный бульон.
Варим до тех пор, пока картофель или капуста станут мягкими. Снимаем с плиты. Добавляем молоко (200 г) и тертый сыр. Пюрируем блендером в однородную массу. Добавляем оставшееся сливочное масло (25 г).
Разливаем и подаем с хрустящими гренками.
Суп со шпинатом и пастой
Ингредиенты:
Морковь — 1 шт.;
Шалот — 2 шт.;
Сельдерей — 1 ст.;
Шпинат — пучок;
Пармезан — 50 г;
Бульон — 1 л;
Паста — 2 листа.
Как готовим?
Мелко режем среднюю морковку. То же самое повторяем с луком. Так же мелко режем стебель сельдерея.
В кастрюлю с толстым дном наливаем пару ложек оливкового масла. И ставим ее на огонь.
Пару минут обжариваем лук.
Столько же — сельдерей.
Следом — морковь. Ее обжариваем минут 5.
Пока морковь готовится, трем сыр (по желанию) и режем мелко шпинат.
Зелень тоже обжариваем, минуты две.
Вливаем в кастрюлю литр овощного бульона. Можно взять куриный или просто кипяток.
Дальше добавляем пасту. Сделать это нужно в самом конце, иначе она разварится слишком сильно. Приятного аппетита!