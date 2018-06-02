Безработный гомельчанин «заминировал» вокзал

Инцидент произошел 2 июня утром.

- В 7:41 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции Гомель заминирован. В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов эвакуировано 234 человека. Нарядами Гомельского ОВД на транспорте обследована вся территория. Взрывных устройств обнаружено не было, - сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что сообщение о минировании поступило от безработного гомельчанина 1979 года рождения.

Сейчас правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.