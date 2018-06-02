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Безработный гомельчанин «заминировал» вокзал

03.06.2018 08:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Безработный гомельчанин «заминировал» вокзал
Фото из открытых источников

Инцидент произошел 2 июня утром.

- В 7:41 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции Гомель заминирован. В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов эвакуировано 234 человека. Нарядами Гомельского ОВД на транспорте обследована вся территория. Взрывных устройств обнаружено не было, - сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома. 

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В ходе розыскных мероприятий установлено, что сообщение о минировании поступило от безработного гомельчанина 1979 года рождения. 

Сейчас правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.  

 
Теги: Гомель
 
 
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Из-за сообщения о минировании с ж/д вокзала в Гомеле были эвакуированы свыше 230 человек.
 
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