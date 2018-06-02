"Секса не будет". Психолог о том, как избежать кризиса в семье после рождения детей

Рождение ребенка, конечно, радостное событие для родителей. Но в жизни семьи этот период становится кризисным. Изменяются ценности, потребности, фокусы внимания. Женщины могут испытывать депрессию и терять уверенность в себе, а мужчин часто преследует чувство отвергнутости, когда все внимание жены переходит на малыша. Да и проблемы в сексуальной жизни не заставляют себя ждать. Как успешно пережить кризис после рождения ребенка и восстановить сексуальную жизнь? Отвечает психолог и семейный консультант Елена Арещенко.

— Важны ваши хорошие отношения: поддерживающие, открытые, доверительные. Заметьте, я не идеализирую, что они должны быть «без ссор» и «всепрощающими». Нет, в достаточно хороших отношениях тоже случаются конфликты. Но даже при конфликте накануне все равно можно продолжать доверять супругу, рассчитывать на помощь.

Кризис рождения ребенка скорее проверяет на прочность сложившиеся отношения, чем помогает исправить пошатнувшиеся. Да, можно надеяться, что новые обязательства не позволят семье разрушиться. Но зачастую стресс и сложности, вызванные пополнением в семье, скорее сделают очевидными назревшие конфликты и претензии, которые были до этого у супругов. Поэтому лучше уладить их до планирования ребенка.

Важна готовность к переменам. Вам придется перестроить свой быт, распорядок дня, распределение бюджета, внести коррективы в планы на отдых. И это вроде бы очевидно, но зачастую становится причиной большинства конфликтов.





Что же делать? Договоритесь о следующем:

Сколько времени супруга хочет провести в отпуске по уходу за ребенком.

Чем бы хотел заниматься в уходе за ребенком отец самостоятельно, а чем — совместно с женой.

Будет ли кто-то из родственников жить в первые месяцы с молодой семьей, чтобы помогать с ребенком и по дому.

Возможно ли нанять нянечку и помощницу по хозяйству.

Да, конечно, все невозможно предвидеть. Да, конечно, большая часть договоренностей изменится. Но важно «на берегу» договориться о совместном решении, рассказать о своем взгляде партнеру. Чтобы в стрессовой ситуации не обнаружить диаметрально противоположные взгляды и не рассориться из-за этого.

Поможет и знание типичных ошибок. Во время рождения и первых месяцев жизни ребенка фокус внимания — на нем, и только. И это естественно. Но зачастую при таком положении супруг чувствует себя отвергнутым, ненужным или не может смириться с новой ролью и проникнуться чувствами к ребенку. Отсюда и разлады в семье, когда отец зарабатывает деньги, а в остальном отодвигается от семьи.

Важно не ограждать отца, потому что «не сможет и не сумеет», а включать по возможности в уход за ребенком. Создавать совместные семейные ритуалы с первых дней и личные занятия отца и ребенка. При таком раскладе семья не теряет своей целостности, в мире ребенка появляется еще один значимый человек, а мама чувствует себя не такой уставшей и покинутой.

И кстати о маме. Вторая главная ошибка: жить по принципу «тыжмать!». То есть все время уделять ребенку, развивать его по всем известным методикам, никого не просить о помощи и не привлекать помощи платно, стараться идеально содержать дом, забросить уход за собой, свои увлечения и контакты.

Так очень недалеко до эмоционального истощения. И возможно, где-то вам выдадут орден «Самая лучшая мать». Но чувствовать вы при этом будете себя не как на пьедестале почета. Как и ваш ребенок, впрочем, поскольку в первые годы жизни эмоционально он целиком зависит от вас. Как это повлияет на отношения с мужем, тоже легко догадаться. Вывод прост: для хорошей заботы о ребенке не забывайте позаботиться о себе.





Наличие своего пространства пары

До рождения первенца вы были парой — не стоит об этом забывать. Ваши отношения напрямую влияют на социальный опыт, который получает ваш ребенок, на его эмоциональное и даже физическое состояние. Поэтому не только можно, но и нужно часть времени уделять только друг другу. Прибегайте к помощи бабушек и дедушек или других родственников, друзей или к услугам няни. Небольшое свидание легко можно устроить между кормлениями, если это правильно организовать. И это куда менее проблематично, чем через два-три года заново знакомиться со своим супругом.

Наличие личного пространства

Кроме того, чтобы восполнять ресурс ваших отношений с супругом, важно и восстанавливаться каждому в отдельности. Это не блажь, а необходимость. Если человек истощен, что он может дать своему партнеру и ребенку? Вероятно, или куда меньше заботы и тепла, или раздражение и холодность. Потрудитесь организовать время для себя (хотя бы даже полчаса в день) — и вы удивитесь изменениям.

Наличие интимной жизни

В пространстве пары важное место занимают сексуальные отношения. Как и когда их возобновить по медицинским показаниям, можно узнать у врача. С психологической точки зрения стоит начинать тогда, когда вы вдвоем будете готовы. Говорите о своих переживаниях открыто, это поможет избежать затаенных обид и жертв вроде: «Мне это не нужно, но ради тебя». Будьте внимательны друг к другу. Не стоит упоминать, что секс по принуждению даже внутри семьи — насилие.

Старайтесь обеспечить себе возможный комфорт и отдых, тогда и сексуальная жизнь восстановится быстрее. Разумная забота о себе, возобновленная интимная жизнь никак не мешают хорошей заботе о ребенке. Ведь именно ваше хорошее самочувствие — залог его благополучия.

А вот истории наших читательниц, которые сумели пережить семейный кризис и готовы поделиться своими наблюдениями.





Анастасия

— У меня двое прекрасных детей. И за свой опыт материнства я выделила для себя несколько главных правил, которые помогут восстановить не только сексуальную жизнь в паре после рождения детей, но и в целом сохранить доверительные и уважительные отношения с мужем.

Ошибка 1: Не сказать мужу, через сколько дней по рекомендации врача можно вернуться к половой жизни. Он должен знать тот самый день и час. И тогда не будет возникать вопросов. Ошибка 2: Считать, что малыш сейчас на самом первом месте и все действия, все дела должны крутиться только вокруг него. Мужу тоже нужно внимание, и это не стоит игнорировать.

Оксана

— С рождением ребенка жизнь меняется кардинальным образом: она протекает по его графику, а про секс думать вообще некогда. После родов примерно через месяц мужчина проявляет сильное желание. А что у мамочек? Какой может быть секс, если ночами не спишь? Секс случается, только потому что надо мужчинам, и им не очень интересно, болит ли у тебя «там» и что ты при этом чувствуешь. Может быть, женщина вообще не хочет, чтобы муж до нее дотрагивался!

Слава Богу, мы с мужем избежали развода в этот период, хотя разговоры о нем были. Наверное, нам удалось повзрослеть: научились меньше давить друг на друга и больше ценить.

Ирина

— У женщин и мужчин разные потребности в период после рождения детей. Если говорить о сексуальной жизни, то мужчина готов в любое время и в любом состоянии, а вот у женщины в этот период достаточно много «но». Все зависит от ее физического и психологического состояния после родов. В этот период возможна смена ощущений, все, что нравилось «до», будет раздражать после. Если ребенок беспокойный, будет одно-единственное желание — расслабиться ночью и просто банально выспаться. У женщины может появиться куча комплексов по поводу своей внешности.

Нужно идти на компромиссы и просто договариваться. Если ваши отношения настоящие и вы любите друг друга, надо просто немного подождать.