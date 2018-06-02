Привычки в питании, которые нужно поменять как можно быстрее

« Здоровье Mail.ru » рассказывает, какие «застольные» привычки не нравятся нашему организму и могут привести к проблемам — от легких нарушений пищеварения до ожирения и сахарного диабета.



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Жевательная резинка от голода

Часто в ситуации, когда настало время обеда, а возможности прерваться на еду нет, многие закидывают в рот жевательную резинку — они рассчитывают, что та на какое-то время притупит чувство голода. Надеяться на помощь жевательной резинки в борьбе с голодом довольно наивно. Первая причина — большинство из них вместо сахара содержат сахарозаменитель, поэтому даже не в состоянии помочь организму (в первую очередь мозгу) кратковременным всплеском глюкозы.

Если вы долгое время ничего не ели, организм израсходует запасы глюкозы из крови — этот энергетический ресурс наиболее доступен и используется в первую очередь. Из-за этого мозг, который остро нуждается в глюкозе для нормальной работы, начнет испытывать трудности. Конфета или леденец могли бы помочь ему быстро пополнить ресурс, но не жевательная резинка без сахара.

Вторая причина, почему не стоит заедать жевательной резинкой голод, — это выделение пищеварительного сока. Когда вы начинаете что-то жевать, организм «думает», что вы едите, и реагирует на это выбросом соляной кислоты в желудке, чтобы эту пищу переварить. Если же в желудок так ничего и не поступило, кислота начнет разъедать его стенки, что может привести к дискомфорту в желудке, впоследствии и к гастриту. Кроме того, при частом употреблении сахарозаменители могут вызвать послабление стула.

А вот пожевать резинку в течение 10 минут после еды — хорошая идея: жевание вызовет выброс дополнительной порции желудочного сока, который облегчит процесс пищеварения, а также поможет очистить ротовую полость от остатков еды и вредных бактерий.

Наедаться «до отвала»

Предполагается, что из-за стола нужно вставать, когда вы окончательно наелись, — можно избежать частых перекусов и набегов на холодильник. Но во всем надо знать меру. Диетологи рекомендуют, во-первых, отмерять порции, необходимые человеку вашей комплекции, во-вторых, вставать из-за стола с чувством легкого голода.

Наш организм не всегда хорошо умеет определять сытость. У многих людей замедлено чувство насыщения — у них плохо выделяется гормон лептин, который обычно говорит организму: «Хватит, мы наелись». Эти люди вынуждены тщательно контролировать, сколько они съедают, — иначе очень легко переесть, а затем мучиться тяжестью в животе и угрызениями совести.

И даже у здоровых людей чувство сытости (и его отсутствие) бывает обманчиво. Например, если вы едите много продуктов, содержащих фруктозу, — она снижает выработку лептина и не дает вам почувствовать себя сытым. Много фруктозы в магазинных сладостях (в том числе тех, что считаются диетическими) и фастфуде — даже безобидный на вид салат может быть заправлен вредным соусом с добавлением фруктозы.

Постоянное переедание — прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Если вы едите и не можете вовремя остановиться, значит, сигналы организма вас обманывают — вам следует соблюдать принцип «семь раз отмерь, один раз отъешь». Согласно рекомендации по применению фруктозы, она может умеренно использоваться вместо сахара только практически здоровыми людьми без сахарного диабета и ожирения.

Часто перекусывать

Диетологи часто советуют питаться дробно: пять-шесть раз в день, но небольшими порциями. Важное правило — чувство голода вообще не должно возникать. Некоторые люди по-своему трактуют данную рекомендацию и постоянно что-то жуют. Полезно ли это? Не будем рассматривать то, как подобное поведение отразится на вашей фигуре, но вот пищеварительной системе оно точно не принесет пользы.

Для тех, кто питается дробно, хорошо пережевывает пищу и ест небольшими порциями, достаточно сделать перерыв в два-три часа между приемами пищи. Если трапеза была обильная, организму может потребоваться четыре-пять часов, перерывы нужны для создания функционального покоя.

Кстати, урчание в животе — далеко не всегда признак того, что вам пора поесть. Оно может говорить о бродильной диспепсии — активном брожении — при употреблении большого количества сахаров, рафинированных продуктов, или синдроме избыточного бактериального роста (СИБР) — если это имеет тенденцию к увеличению, стоит обратиться к гастроэнтерологу.

Ужинать на диване

Любите устроиться с тарелкой на диване при просмотре сериала? Едите в постели перед сном? Рискуете постоянно испытывать изжогу. Изжога возникает, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. В природе еда идет только в одном направлении — сверху вниз, от рта и глотки через пищевод в желудок и кишечник. При неправильном способе приема пищи еда вместе с кислым желудочным соком может частично «прорваться» назад, в пищевод — это вызывает ощущение жжения за грудиной. А если эта масса пойдет дальше, в сторону глотки, то у вас случится отрыжка. Заброс содержимого желудка в пищевод часто происходит потому, что после еды мы принимаем лежачее положение. Также изжоге способствует переедание, наклоны вперед и поднимание тяжестей после еды.

Находиться в вертикальном положении после еды следует не менее часа. А если вы не можете не перекусить перед сном, а ночью вас мучает изжога, попробуйте хотя бы поднять изголовье кровати (например, соорудив возвышение из подушек) и спать на спине.