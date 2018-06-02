Тоже плачут. 5 вещей, которые доводят мужчин до слез

Даже когда в мужских глазах все-таки появляются слезы, мужчины предпочитают скрыть это или умолчать о причинах. Однако в этот раз нам удалось выяснить, когда и почему плачут наши мужчины. Мы определили как минимум пять причин, по которым мальчики любого возраста имеют полное право расплакаться:





Смерть близких

Тут и без лишних слов понятно — потерю близких невозможно пережить без слез. Делимся откровениями наших героев.

Юрий Лещенко, 52 года, инженер-механик:

— Плакал в 1991 году на могиле отца, который был для меня еще и настоящим другом, советчиком. А так… мужчины, как говорится, не плачут — нельзя. Растрогать может и фильм, и музыка, и просто приятные слова, но не до настоящих слез.

Максим Нестерков, 18 лет, студент БГУ:

— По-настоящему плакал, наверное, лет в 12, когда умер батя. Полнейший бред, что парни этого не делают. Когда хоронишь родных или друзей, слезы сами подкатывают к глазам. Только у одних это перерастает в плач, а у других — нет. Это нормально: все-таки людям надо выплеснуть эмоции. Лучше так, чем через драку или алкоголь.

Разочарование

Даже брутальные мужчины пускают слезу, когда их ожидания не сбываются. Такую историю рассказал нам наш следующий герой.





Виктор Кукин, 30 лет, агент по работе с недвижимостью:

— У меня слезы проявляются скорее от обиды… Смотришь на проигравших спортсменов и понимаешь, что эти люди всю жизнь шли к этой олимпиаде/финалу и проиграли… Столько усилий, времени потрачено — и теперь все сначала. Если будет, конечно, возможность. Когда видишь слезы сильных физически и духом мужчин — сложно оставаться равнодушным. Это солидарность, если можно так сказать.

Сергей Арлович, 19 лет, студент БГУИР:

— Вообще, что-то похожее на плач у нас с парнями было в прошлом году, когда наша футбольная команда «Динамо-Минск» на последних секундах лишилась чемпионства, которого у нее не было 13 лет. У меня еще просто слеза подкатывала, а некоторые парни реально рыдали.

Чувства к девушке

Если мужчина и плачет из-за женщины или чувств к ней, то тщательно скрывает, ведь это же «не по-мужски»! Рассказываем историю слез, виной которых была девушка.





Олег Глебов, 18 лет, студент БНТУ:

— Отмечали с друзьями день рождения — и внезапно приехала девушка, с которой знаком около года. Наши взаимоотношения нельзя назвать даже дружескими, поскольку виделись мы только в общей компании. Стало неловко оставаться вдвоем, но не тут-то было: она попросила меня уединиться, чтобы что-то рассказать.

И тут она начала рассказывать о своих чувствах, о каких-то общих воспоминаниях. Она говорила искренне, иногда даже не могла подобрать слов, а после и вовсе заплакала… В общем, я обнял ее и почувствовал, что по моей щеке стекает слеза. Правда, до сих пор не понял: от радости или от банального сочувствия растрогался тогда.

Трогательный фильм или грустная музыка

Лучшая похвала автору — если то, что он создал, может вызывать слезы, особенно мужские. Наши герои рассказали, какие фильмы и музыка могут заставить их плакать.





Юрий Дмитриев, 42 года, фотограф:

— Перевод (смысл) любимых треков группы Linkin Park вызывают эмоции, которые роднят с кумиром, я переживаю нечто схожее, потому мне это нравится на каком-то ментальном уровне и вызывает слезы.

Андрей Романович, 19 лет, студент БГУ:

— Последний раз я плакал практически год назад, во время фильма «Одаренная» … Ну там такая история девочки и ее папы трогательная. А с моей фантазией — представил себя отцом-одиночкой в невероятно тяжелой ситуации… Потому и растрогался до слез.

Владислав Шиянок, 22 года, студент БНТУ:

— Всегда слушаю музыку, пытаясь понять всю суть трека и то, что хотел передать исполнитель. Потом сравниваю со своими чувствами, которые и не хочу порой признавать, и если песня передает мое состояние, то могу заплакать.

Душевный видеоролик

Следующего нашего героя до слез довела… реклама! Нет, не та самая о натуральном соке, а ролик, в котором показаны чувства людей, которые живут как бескрылые птицы — могут многое, но уже не имеют возможности реализовать свой потенциал.

Константин Костюченко, 39 лет, инженер по наладке и испытаниям, измеритель параметров оптоволоконных линий связи:

— Трогает до слез ролик про спортсмена в доме престарелых, потому что человек, живший спортом, для которого жизнь — это бег, заперт в четырех стенах, заперт в собственном дряхлом теле. Но его внутренняя сила воли толкает его к действию, побуждает бежать, несмотря ни на что. Момент преодоления себя, обстоятельств, поддержка и вера окружающих в твои возможности. Свобода!