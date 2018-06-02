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В Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилот

03.06.2018 09:01 — Разное | БелТА  
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В Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилот
Фото МЧС

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летательный аппарат упал вблизи деревни Лошаны Минского района, спасатели пришли на помощь пилоту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел вечером 2 июня. В 19.39 очевидец сообщил в МЧС, что в лесном массиве упал паратрайк.

Прибывшие на место работники МЧС обнаружили на месте крушения аппарата пилота - при падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали ему помощь и передали бригаде врачей. Состояние мужчины удовлетворительное.

Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летательный аппарат упал вблизи деревни Лошаны Минского района, спасатели пришли на помощь пилоту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. ...
 
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