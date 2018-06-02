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Летательный аппарат упал в Минском районе, пилот жив
Вблизи деревни Лошаны Минского района произошло падение паратрайка (лёгкая модификацию параплана) в лесу.
На место крушения прибыли сотрудники МЧС. Пилот аппарата при падении получил травму плеча. Спасатели оказали мужчине помощь и передали бригаде врачей. Состояние мужчины удовлетворительное. Возможно, во время полёта у паратрайка могла оборваться стропа.
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Вблизи деревни Лошаны Минского района произошло падение паратрайка (лёгкая модификацию параплана) в лесу.
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