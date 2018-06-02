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Брестское "Динамо" отменило торжественное празднование победы в Кубке Беларуси
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Бресткое «Динамо» не будет торжественно праздновать победу в Кубке Беларуси. Об этом клуб написал в твитере.
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