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Немецкие политики отказываются от Чемпионата мира в РФ

03.06.2018 09:32 — Разное | Партизан  
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Многие ведущие политики Германии не планируют посещать Чемпионат мира по футболу-2018 в Российской Федерации.

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкий еженедельник Bild am Sonntag.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле ответил на соответствующий запрос издания отрицательно.

Сообщается, что планов на поездку в Россию во время ЧМ-2018 нет также у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел Хайко Мааса и вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца.


На данный момент неизвестно, приедет ли в Россию канцлер Германии Ангела Меркель. Отмечается, что о планах поездок главы немецкого правительства, как правило, сообщается за неделю до их осуществления.

В то же время министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который традиционно отвечает также за спорт, рассказал о своем намерении посмотреть вживую один из матчей немецкой сборной, "если позволит рабочий график".

Одновременно издание опубликовало результаты опроса, проведенного социологическим институтом Emnid. Согласно данному исследованию, 62 процента немцев выступили за то, чтобы ведущие немецкие политики посетили ЧМ-2018 в России, а 30 процентов респондентов высказались против.

 
 
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Многие ведущие политики Германии не планируют посещать Чемпионат мира по футболу-2018 в Российской Федерации.
 
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