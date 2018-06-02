В Минске отметили международный олимпийский день

В белорусской столице отметили Международный олимпийский день, передает телеканал «МИР 24».

Праздник начался с большого спортивного подарка: чиновники дали старт строительству стадиона по пляжному футболу. Его откроют ко Вторым Европейским играм, которые пройдут в Беларуси в следующем году.

А затем было много музыки и движения. Каждый мог пройти краткий инструктаж и попробовать себя в роли атлета любого из 35 видов спорта.

Были на олимпийском дне и собственно олимпийцы .

«Приятно, что люди знают о нас многое, следят за нами, конечно же, болеют. Очень много искренних слов сегодня было сказано в наш адрес. Такие эмоции – это, наверное, самое главное: тогда понимаем, для чего все это», – говорит олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.

Напомним, Международный олимпийский день отмечается с 1948 года по инициативе МОК.