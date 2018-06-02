|
В Минском районе упал летательный аппарат
03.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что мужчина совершал полет на паратрайке. Во время полета, предположительно, оборвалась стропа и аппарат упал в лесном массиве.
"При падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали ему первую помощь и передали медикам. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Причины произошедшего выясняются", - уточнили в пресс-службе МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что мужчина совершал полет на паратрайке. Во время полета, предположительно, оборвалась стропа и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)