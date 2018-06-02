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В Минском районе упал летательный аппарат

03.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что мужчина совершал полет на паратрайке. Во время полета, предположительно, оборвалась стропа и аппарат упал в лесном массиве.

"При падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали ему первую помощь и передали медикам. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Причины произошедшего выясняются", - уточнили в пресс-службе МЧС.

 
 
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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что мужчина совершал полет на паратрайке. Во время полета, предположительно, оборвалась стропа и...
 
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