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Инсайдеры рассказали, как будет выглядеть новый iPhone

03.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Источники сообщают, что в этом году Apple намерена представить две модели смартфона с OLED-дисплеями диагональю 5,85 и 6,45 дюйма. Также появится "бюджетная" версия iPhone с устаревшей IPS-матрицей 6,1-дюйма. При этом все три модели получат фирменную функцию распознавания лица — Face ID.

Официальная презентация новых iPhone, как и раньше, состоится в сентябре. Инсайдеры рассказали, что смартфон получит название iPhone 9. При этом он станет толще нынешней топовой версии: 8,3 миллиметра против 7,7. Экран сохранит пропорции 19,5:9.



 
 
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Источники сообщают, что в этом году Apple намерена представить две модели смартфона с OLED-дисплеями диагональю 5,85 и 6,45 дюйма. Также появится "бюджетная" версия iPhone...
 
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