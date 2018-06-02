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Звезда сериала "Шерлок" спас курьера от хулиганов
03.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
Сообщается, что актер со своей женой ехали в такси по Лондону, когда увидел, как четверо неизвестных ударили бутылкой по голове велосипедиста, доставлявшего еду. Камбербэтч выбежал из автомобиля и разогнал хулиганов.
"Бенедикт оказался отважен, смел и поступил самоотверженно. Если бы он не вступился, велосипедист мог бы получить серьезные травмы", - рассказал журналистам водитель такси Мануэль Диас.
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Сообщается, что актер со своей женой ехали в такси по Лондону, когда увидел, как четверо неизвестных ударили бутылкой по голове велосипедиста, доставлявшего...
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