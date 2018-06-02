Международный олимпийский день прошел в Минске

2 июня на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» в Минске прошел Международный олимпийский день.



Фото: Пресс-служба Национального олимпийского комитета

Официальная часть спортивного праздника была приурочена к установке памятной таблички о начале строительства стадиона, которому через год предстоит принять соревнования по пляжному футболу во время II Европейских игр 2019 года.



Фото: Пресс-служба Национального олимпийского комитета

Во время церемонии открытия к гостям и участникам праздника обратился первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Андрей Асташевич.

— Этот праздник для молодого поколения, которое хочет заниматься спортом и интересуется им. Хотелось бы увидеть улыбающиеся лица детей, и родителей, которые сегодня не озабочены бытовыми вопросами. Наша цель — привлечь детей к здоровому образу жизни и олимпийскому движению и в скором будущем увидеть их олимпийскими чемпионами.

На месте закладки памятной таблички скоро вырастет стадион по пляжному футболу. В августе здесь пройдут международные соревнования — тестовые перед II Европейскими играми, — отметил Андрей Асташевич.



Помимо Андрея Асташевича и Сергей Ковальчука в открытии Международного олимпийского дня участвовали председатель Минского горисполкома Андрей Шорец, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, а также председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей Сычев. Фото: Пресс-служба Национального олимпийского комитета

— Здесь представлены 35 видов спорта на 20 площадках. Можно выбрать что-то близкое по духу. Родители могут попробовать и выбрать секцию, куда потом отдадут своего ребенка. В каждом секторе есть специалисты, которые ответят на вопросы и, если понадобится, помогут определиться с выбором. Как можно больше людей должны знать, что есть такой день в году, — рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Главными действующими лицами праздника в Международный олимпийский день стали даже не прославленные спортсмены, а дети. Этому способствовали теплая солнечная погода, широкое пространство СОК «Олимпийский» и отличная организация мероприятия.



Фото: Пресс-служба Национального олимпийского комитета













Капитан женской сборной по баскетболу Екатерина Снытина сильно удивилась, когда на своей площадке обнаружила 4−5-летних малышей. Рядом играли дети постарше.

— Такой формат ровно то, что надо нашей стране для привлечения к баскетболу, — уверена Екатерина Снытина.

— В нашей секции сегодня много тех, кто впервые взял клюшку в руки. Мы этому, естественно, только рады, — отмечает инструктор-методист хоккейной школы «Динамо-Минск» Виталий Клименков.

На двух футбольных полях наравне играли мальчики и девочки, оставив за кромкой поля все гендерные стереотипы. Футбол по-прежнему остается самым массовым видом спорта, но при большом субботнем предложении на территории СОК, перевеса он не получил. Девчонки здорово рубились и на хоккейной площадке.

Генеральный секретарь НОК Георгий Катулин пришел на праздник с внуками. Даже непонятно, кто кого привел: дедушка внуков или наоборот. Мальчишки и без специальных дней занимаются единоборствами, но торопились пройти как можно больше секций. С особым удовольствием они остановились в секторе для гольфа.

— Прелесть таких праздников в том, что они, прежде всего, семейные. А вопрос семьи в спорте очень важен. Даже не герои мирового спорта, а родители выступают для детей в роли ориентира и примера для подражания. Папа, который играет в дворовой футбол или катается на велосипеде, куда более наглядный для ребенка пример, чем папа, смотрящий спорт только по телевизору, — уверены инструкторы, присматривавшие за детьми на футбольной площадке.

Были на Олимпийском дне и секции с несколько экзотическими видами спорта. Сноубордист Павел Онищенко рассказывал подросткам о нюансах скейтбординга. Это родственные виды и вполне способны дополнять и заменять друг друга.

Вообще же 2 июня на 20 площадках тысячи гостей и участников пробовали себя в 36 видах спорта.

В пестрой толпе гостей праздника были и те, для кого этот день — профессиональный. Чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр органично влились в толпу и растворились среди участников. Они раздавали автографы, делали селфи с желающими и делились ценным опытом. Им всегда есть что сказать и как вдохновить остальных на свершения.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова на Олимпийский день пришла впервые. Лыжной акробатке было важно не только показать, но и рассказать о профессиональной жизни атлетов:



Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси

— Сегодня я первый раз на Олимпийском дне и первое, что хочу отметить, наши люди очень спортивные! А такие дни важны прежде всего для развития спорта в стране. Очень важно для людей, которые не только занимаются, но и смотрят спорт: они приходят сюда и понимают, как спортсмены тренируются. И могут даже кое-что из тренировок испытать на себе. Здорово, что для таких задач есть специальный день. Это отличная возможность — побыть среди спортсменов высочайшего уровня, в том числе среди олимпийских чемпионов. Они всегда покажут и расскажут, как и чем живут, — считает Анна Гуськова.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в биатлонной эстафете Надежда Скардино уверена, что сегодня у видов спорта стираются сезонные границы, а лето или зима — уже не повод отказываться от занятий:

— Биатлон — не только зимний вид спорта. Все популярнее становится летний биатлон и, думаю, он будет только развиваться. Спорт хорош в любое время года. Я впервые на олимпийском дне и даже не представляла его масштабов. Поразительно, сколько здесь людей! Это прекрасный праздник, желаю, чтобы в следующем году было еще больше народа. А всем юным любителям спорта желаю быть собой, четко представлять, чего они хотят, верить в себя и не бояться никаких преград при достижении своих целей.



Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси

Кроме того, в этот день Надежда Скардино объявила о завершении карьеры биатлонистки.

Известный хоккеист Михаил Грабовский на спортивный праздник пришел не один — со страшим сыном Джаггером. Пока мальчик пробовал себя в неведомых для него до сих пор видах спорта, папа рассуждал о важности массовых спортивных событий и призывал юных хоккеистов не унывать летом.



Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси

— На мой взгляд, такие мероприятия необходимы для развития спорта в стране. Привел сюда сына. Он никогда не пробовал большинство из представленных здесь видов: гольф, бейсбол. Очень хочется показать ему все. В хоккей играют не только зимой, но и летом. Например, команда из Лас-Вегаса до сих пор играет, хотя на улице +35 градусов. А парни бьются за Кубок Стэнли. Хоккей возможен и зимой и летом, если нет льда, можно заниматься на земле — отрабатывать броски, — порекомендовал самый результативный в истории белорусский хоккеист в НХЛ.

Гимнастка-художница Александра Наркевич может и олимпийским опытом поделиться, и научить чему-нибудь из художественной гимнастики. В 2012 году Саша стала серебряным призером в групповых упражнениях на Олимпиаде в Лондоне.



Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси

— Такие мероприятия надо делать чаще, и не только с летними видами спорта. Есть смысл что-то придумать и с зимними. Так здорово, что на огромной площадке можно попробовать множество видов спорта и, возможно, «заболеть» каким-нибудь одним. На площадке художественной гимнастики мы учим детей и взрослых работать с предметом, показываем яркие выступления и дарим подарки.

Гуру не только белорусской, но и мировой лыжной акробатики Николай Иванович Козеко пропустить Олимпийский день не мог. Еще бы! Ведь он наставник четырех олимпийских чемпионов и призера Олимпийских игр.



Николай Козеко. Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси

Николай Иванович был счастлив и благодушен, приветствуя всех гостей и участников:

— Поздравляю с праздником всех нас! И собравшихся здесь, и всех олимпийцев. Это хороший спортивный праздник. На маленьком участке земли собралось столько любителей спорта и все активно участвуют, пробуют себя. Олимпийский спорт занял совершенно новую нишу в международной жизни — это огромный пласт, которым живут почти все страны. Вот здесь ребята катаются на скейте, это почти тоже, что и сноуборд. Мы не делим олимпийское на движение на зимние и летние виды — все едины. Я очень радуюсь, когда прихожу на отлично организованный праздник в хорошую погоду, а вокруг столько довольных людей занимаются спортом.

Обладательница трех олимпийских наград Александра Герасименя сегодня представляет не только плавание, но и поддерживает инклюзивное направление, работая с общественным объединением «Дети. Аутизм. Родители».



Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси

— Подобные проекты обязательны. Таким образом мы сообщаем, что детки с аутизмом также имеют право показать свои способности, быть на людях. Наш проект дает им такую возможность. Если через несколько лет хотя бы десять человек с расстройствами аутистического спектра найдут себя и смогу реализоваться — это будет успех. Я желаю всем, кто только начинает свой путь в спорте, не бояться что-то делать и рисковать. Еще важно быть трудолюбивыми и любить свое дело. Секрета побед нет, но он требует окружить себя хорошей командой, много работать, любить свое дело и четко представлять цель, — советует Александра Герасименя.