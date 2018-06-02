Семь милых животных, которые ведут себя отвратительно

Дикие животные делают то, что помогает им выжить. Людям некоторые из этих поступков могут казаться отвратительными. 42.TUT.BY собрал семь примеров животных, которые проявляют запредельную жесткость, хитрость или развязность, не переставая казаться милыми.

Калан



Изображение: Ed Bowlby, NOAA / wikipedia.org

Видите эти глазки-пуговки и пушистую мордочку? Это калан, близкий родственник выдры. Они неуклюже ходят, не устраивают драк, заботливы с детенышами и дружелюбны с людьми. Правда, одна из их привычек никак не вяжется с образом мягкой игрушки.

Во время спаривания каланы-самцы удерживают самок под водой. Самки обычно сопротивляются, но самцы держат их зубами за нос, причем так крепко, что у тех остаются шрамы. Значительная часть каланов умирает из-за таких травм.

Кстати, если партнерша перестает подавать признаки жизни, самец иногда продолжает брачные игры — плавает рядом и отгоняет конкурентов. Не брезгуют эти животные и связью с неполовоззрелыми щенками. Также известны случаи изнасилований каланами детенышей тюленей, приводящие к смерти последних.

Пингвины Адели



Изображение: Michael Polito / Louisiana State University

Один из полярников сравнивал Пингвинов Адели с маленькими людьми «в черных фраках и белых манишках, которые опоздали на обед». Доктор Джордж Мюррей Левик летом 1911−1912 годов наблюдал за популяцией пингвинов Адели и составил отчет о спаривании этих птиц. Правда, ученый счел свой труд настолько шокирующим и «извращенным», что решил не делиться наблюдениями с широкой публикой.

Оказалось, что пингвины принуждают самок к сексу, совершают сексуальное и физическое насилие над птенцами и спариваются с мертвыми самками. Заканчивался отчет описанием гомосексуальных контактов между пингвинами. Работа увидела свет только в 2012 году — через сто лет после написания.

Кстати, другие ученые заметили своеобразную проституцию у пингвинов Адели. Самки спариваются с чужими самцами в обмен на камни, из которых строят себе гнезда. Некоторые самки хитрят: начинают имитировать ритуал обольщения, получают камни и убегают.

Императорские пингвины



Изображение: Michael Van Woert, NOAA NESDIS, ORA / wikipedia.org

Можно долго умиляться, глядя как императорские пингвины топают по снегу или на животе съезжают с горы.

Самка и самец исключительно верны друг другу. Они высиживают яйцо по очереди: пока самка греет яйцо, самец на 45−50 дней отправляется на кормежку в море. Потом родители меняются, на яйцо садится самец, а в море уходит самка.

В случае, когда самка возвращается из моря, но теряет свою кладку, она пытается усыновить или удочерить оставшихся без присмотра чужих птенцов. Если «сирот» поблизости нет, она нападает на одну из мам, сидящих поблизости, чтобы отобрать у нее яйцо. Удерживать пленника она может от нескольких минут до нескольких дней. Большинство таких случаев заканчивается тем, что птенца бросают, и он погибает от холода.

Белки



Изображение: Gilles Gonthier / Flickr / wikipedia.org

Красные белки — очень милые. И это не мешает им быть жестокими убийцами.

Ученые нашли доказательства детоубийства и каннибализма у этих грызунов. Самцы убивают чужой выводок, чтобы вступить в связь с самкой и завести собственное потомство. Причем происходит это в сытые годы, когда у животных много корма.

Объясняется это тем, что в урожайные сезоны самки могут произвести на свет два выводка за один сезон. Во время первого «круга» размножения они спариваются с разными самцами — никто не знает, чьими детьми становятся бельчата. Если же самец убивает первый выводок, дальше он может охранять самку и следить за тем, чтобы в конце года потомство появлялось только от него.

Дельфины



Изображение: NASA / wikipedia.org

Дельфины настолько развиты, что общаются на собственном языке, по сложности сравнимом с человеческим. Возможно, они обсуждают планы убийств.

За последние годы на калифорнийском побережье зафиксировали десятки случаев нападения дельфинов-афалин на морских свиней. Морские свиньи — это китообразные, похожие на самих дельфинов, но меньше и слабее.

Во всех случаях нападения были жестокими: несколько дельфинов избивали морских свиней, а после поднимали им хвост и не давали дышать, пока те не погибнут. Ученые насчитали более 40 трупов на побережье и назвали это явление «свиноцид» (Porpicide).

Явной причины для такой жестокости нет. Дельфины и морские свиньи не конкурируют ни за пищу, ни за территорию. Одна из версий объяснения — то, что морские свиньи внешне похожи на детенышей дельфинов. Афалины, как и красные белки, практикуют детоубийство. Возможно, молодые дельфины «отрабатывают» на морских свиньях навыки.

Еще одна версия — нападения на морских свиней совершают молодые самцы низкого ранга, которым не удалось найти себе партнершу. Так они выплескивают энергию, которая у них накопилась.

Длиннохвостая кошка



Изображение: Clément Bardot / wikipedia.org

Длиннохвостая кошка, или маргай использует хитрость для охоты. Она изображает крик детеныша обезьяны тамарина, который попал в беду. Получается не очень похоже, но работает. Обезьяна мчится на помощь и оказывается съедена хитрой хищницей.

Домашняя кошка



Фото: pixabay.com

Какой бы ласковой ни выглядела ваша кошка, у нее есть охотничьи инстинкты. Если она увидит мышь, скорее всего, она попытается ее поймать, а если поймает — начнет ее мучить.

Домашние кошки часто играют со своей едой. Со стороны это может выглядеть как жестокая пытка: кошка отпускает пойманного грызуна или птицу, а потом снова ловит. Почему не дать бедной мыши умереть быстро?

Ученые считают , что для кошки это не развлечение, а защита. Она хочет убедиться, что жертва достаточно слаба и не сможет укусить или клюнуть хищницу в момент последнего смертельного укуса за шею. К тому же попытка убежать еще больше ослабит пойманную птицу или мышь, и у нее останется меньше сил на то, чтобы поранить кошку.