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Семь милых животных, которые ведут себя отвратительно
Дикие животные делают то, что помогает им выжить. Людям некоторые из этих поступков могут казаться отвратительными. 42.TUT.BY собрал семь примеров животных, которые проявляют запредельную жесткость, хитрость или развязность, не переставая казаться милыми.
Калан
Видите эти глазки-пуговки и пушистую мордочку? Это калан, близкий родственник выдры. Они неуклюже ходят, не устраивают драк, заботливы с детенышами и дружелюбны с людьми. Правда, одна из их привычек никак не вяжется с образом мягкой игрушки.
Во время спаривания каланы-самцы удерживают самок под водой. Самки обычно сопротивляются, но самцы держат их зубами за нос, причем так крепко, что у тех остаются шрамы. Значительная часть каланов
Кстати, если партнерша перестает подавать признаки жизни, самец иногда продолжает брачные игры — плавает рядом и отгоняет конкурентов. Не брезгуют эти животные и связью с неполовоззрелыми щенками. Также
Пингвины Адели
Один из полярников сравнивал Пингвинов Адели с маленькими людьми «в черных фраках и белых манишках, которые опоздали на обед». Доктор Джордж Мюррей Левик летом 1911−1912 годов
Оказалось, что пингвины принуждают самок к сексу, совершают сексуальное и физическое насилие над птенцами и спариваются с мертвыми самками. Заканчивался отчет описанием гомосексуальных контактов между пингвинами. Работа увидела свет только в 2012 году — через сто лет после написания.
Кстати, другие ученые заметили своеобразную проституцию у пингвинов Адели. Самки спариваются с чужими самцами в обмен на камни, из которых строят себе гнезда. Некоторые самки хитрят: начинают имитировать ритуал обольщения, получают камни и убегают.
Императорские пингвины
Можно долго умиляться, глядя как императорские пингвины топают по снегу или на животе съезжают с горы.
Самка и самец исключительно верны друг другу. Они высиживают яйцо по очереди: пока самка греет яйцо, самец на 45−50 дней отправляется на кормежку в море. Потом родители меняются, на яйцо садится самец, а в море уходит самка.
В случае, когда самка возвращается из моря, но теряет свою кладку, она
Белки
Красные белки — очень милые. И это не мешает им быть жестокими убийцами.
Ученые
Объясняется это тем, что в урожайные сезоны самки могут произвести на свет два выводка за один сезон. Во время первого «круга» размножения они спариваются с разными самцами — никто не знает, чьими детьми становятся бельчата. Если же самец убивает первый выводок, дальше он может охранять самку и следить за тем, чтобы в конце года потомство появлялось только от него.
Дельфины
Дельфины настолько развиты, что общаются на собственном языке, по сложности сравнимом с человеческим. Возможно, они обсуждают планы убийств.
За последние годы на калифорнийском побережье
Во всех случаях нападения были жестокими: несколько дельфинов избивали морских свиней, а после поднимали им хвост и не давали дышать, пока те не погибнут. Ученые насчитали более 40 трупов на побережье и назвали это явление «свиноцид» (Porpicide).
Явной причины для такой жестокости нет. Дельфины и морские свиньи не конкурируют ни за пищу, ни за территорию. Одна из версий объяснения — то, что морские свиньи внешне похожи на детенышей дельфинов. Афалины, как и красные белки, практикуют детоубийство. Возможно, молодые дельфины «отрабатывают» на морских свиньях навыки.
Еще одна версия — нападения на морских свиней совершают молодые самцы низкого ранга, которым не удалось найти себе партнершу. Так они выплескивают энергию, которая у них накопилась.
Длиннохвостая кошка
Длиннохвостая кошка, или маргай
Домашняя кошка
Какой бы ласковой ни выглядела ваша кошка, у нее есть охотничьи инстинкты. Если она увидит мышь, скорее всего, она попытается ее поймать, а если поймает — начнет ее мучить.
Домашние кошки часто играют со своей едой. Со стороны это может выглядеть как жестокая пытка: кошка отпускает пойманного грызуна или птицу, а потом снова ловит. Почему не дать бедной мыши умереть быстро?
Ученые
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Примеры животных, которые проявляют запредельную жесткость, хитрость или развязность, не переставая казаться милыми.
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