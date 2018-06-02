Выжила в бурю на Эвересте, но погибла дома на лестнице

В США на 61 году жизни погибла альпинистка Шарлотта Фокс. Её нашли в своём доме без сознания возле лестницы.



В 1996 году Шарлотта была участником «смертельной экспедиции на Эверест». Их группа попала в бурю, в результате которой погибли восемь альпинистов. Из воспоминаний Фокс: «Холод был настолько болезненным, я не думала, что смогу его выдержать. Я просто свернулась калачиком и надеялась, что смерть наступит быстро». По тем трагическим событиям в 2015 году был снят приключенческий фильм «Эверест» Балтазара Кормакура.

Фокс была первой женщиной, которая поднялась на три горы «на высоте 8000 метров или выше» после того, как она достигла вершины горы Эверест. Она продолжала подниматься и даже поехала ещё на две тысячи метров в горы за два года до своей смерти.