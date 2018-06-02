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Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Хорватию в Евролиге, женская проиграла Чехии

03.06.2018 10:41 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси 2 июня победила в гостях Хорватию в серебряной Европейской лиге со счетом 3:1 (18:25, 25:17, 25:16, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

Подопечным Виктора Бекши удалось взять реванш у балканцев за домашнее поражение в «Чижовка-Арене» (1:3).

Первый сет белорусские игроки начали неудачно, но далее инициатива в матче в Сплите перешла к гостям. Диагональный Артур Удрис во второй партии сумел заработать важные очки в атаке и на подаче, что позволило команде сравнять счет по сетам.

У хорватов имелись проблемы с приемом мяча, вдобавок не проявил своих лучших качеств лидер нападения Лео Андрич.

Белорусы уверенно действовали на блоке в концовке третьей партии, а на исходе встречи проявили себя вышедшие на замену Владислав Давыскиба и Родион Мискевич.

В другом матче группы «В» серебряной Евролиги сборная Венгрии на выезде обыграла Албанию — 3:2 (28:26, 25:19. 21:25, 27:29, 15:9).

Турнирное положение: Хорватия — 12 (5 матчей), Беларусь — 12 (5), Албания — 4 (5), Венгрия — 2 (5).

Завершится предварительный этап серебряной Евролиги 6 июня. Белорусские волейболисты сыграют на выезде с Венгрией, а Хорватия в гостях встретится с Албанией. «Финал четырех» турнира пройдет с 15 по 16 июня в македонском Скопье.

А вот женская сборная Беларуси проигралиа на выезде Чехии со счетом 0:3 (18:25, 18:25, 21:25) в золотой Европейской лиге.


Фото: БЕЛТА

Хозяйки площадки являются фаворитами группы «С», и на домашней площадке одержали три победы.

Белорусской команде не удалось уверенно сыграть в приеме мяча и защите после атак соперниц. Вдобавок травму колена получила в ходе матча основная либеро Ольга Павлюковская. Заменившая ее Виктория Ганиева смогла стабилизировать игру на задней линии.

Наиболее результативным игроком у белорусок стала юная Анна Гришкевич (9 очков).

В группе «С» состоялся еще один матч. Испания проиграла дома Словакии — 1:3.

Турнирное положение: Чехия — 15 очков (5 матчей), Беларусь — 7 (5), Словакия — 4 (5), Испания — 4 (5).

Поражение на выезде от Чехии не позволило белорускам выйти в «Финал четырех» золотой Европейской лиги.

Заключительный поединок в этом турнире, с Чехией, команда Петра Хилько проведет 6 июня в Минске в «Чижовка-Арене».

 
Теги: Минск
 
 
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Мужская сборная Беларуси 2 июня победила в гостях Хорватию в серебряной Европейской лиге.
 
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