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В Сочи отрылся кинофестиваль "Кинотавр"

03.06.2018 10:49 — Разное | Ежедневник  
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В Сочи отрылся кинофестиваль "Кинотавр"

В субботу вечером в Сочи прошла церемония торжественного открытия XXIX российского кинофестиваля "Кинотавр", участие в котором принимают известные актеры, продюсеры, режиссеры и другие деятели кино.

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и организаторов кинофестиваля. Телеграмма приветствия президента опубликована на официальном сайте Кремля. Сразу после торжественной церемонии открытия зрителям покажут фильм Кирилла Серебренникова "Лето", который в Каннах получил премию за лучший саундтрек.

В главном конкурсе в этом году участвуют 14 кинолент. Оценивать их будет жюри во главе с режиссером Алексеем Попогребским. Дебютанты на "Кинотавре" впервые будут соперничать отдельно. Такое решение принято, чтоб молодые мастера не затерялись среди взрослых и могли заявить о себе. В программе "Дебют" участвуют 8 фильмов. Жюри конкурса дебютов возглавил кинокритик Андрей Плахов. На фестивале так же пройдет конкурс короткометражного кино. Фестиваль продлится до 10-го июня. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский. ﻿
 
 
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В субботу вечером в Сочи прошла церемония торжественного открытия XXIX российского кинофестиваля "Кинотавр", участие в котором принимают известные актеры,...
 
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