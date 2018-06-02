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На 77-м году ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси по баскетболу
2 июня на 77-м году ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич, сообщает
— Виктор Иванович был настоящим профессионалом, которому удалось открыть немало выдающихся баскетольных имен. Среди них — две олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Елена Швайбович, лидеры женской национальной сборной Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, и множество других известных игроков.
Белорусская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования семье великого тренера в связи с невосполнимой утратой, — говорится в некрологе БФБ.
TUT.BY присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Виктора Белевича.
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2 июня на 77-м году ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич.
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