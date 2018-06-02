Сегодня свой профессиональный праздник отмечают мелиораторы

В первое воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают мелиораторы.





Андрей Потороча работает машинистом бульдозера в Буда-Кошелевском ПМС семь лет, до этого трудился механизатором в сельхозпредприятии в своей родной деревне Озделино.

– Раньше работал на комбайне, теперь на бульдозере. Техника хоть и отличается, но сходство есть: и тем, и другим управлять сложно. Однако ко всему привыкаешь, особенно, когда профессия нравится, – говорит Андрей.

Машинист бульдозера в ПМС – труд не только непростой и важный, но и очень ответственный. Мелиорация сохраняет плодородие почвы, повышает урожайность, устойчивость земледелия, смягчает воздействие колебаний погодно-климатических условий.

– У большинства людей мелиорация ассоциируется с сельским хозяйством. Да, она неразрывно связана с ним, но работа далеко не ограничивается аграрной отраслью. Кроме этого, мы сносим ветхие строения, помогаем благоустраивать территорию и многое другое, – отмечает собеседник.

Синоним слова мелиоратор – исполнительный, ответственный человек. Именно таким, по словам руководства предприятия, и является Андрей Потороча. Он выполняет любую доверенную ему работу качественно. Недаром машинист бульдозера признан победителем социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций района за 2016 год.

В канун профессионального праздника Андрей Потороча желает своим коллегам здоровья, счастья, чтобы каждое начатое дело завершалось успешно.

Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото автора.