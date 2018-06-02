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Женская сборная по гандболу поражением завершили квалификацию ЧЕ
Последнее поражение белорускам нанесла команда Венгрии. Итоговый счёт матча – 30:22.
В другом поединке шестого тура квалификационной группы сборная Нидерландов уверенно переиграла аутсайдера турнира гандболисток Косово – 42:16. Голландские и венгерские гандболистки завоевали путёвки в финальную стадию континентального первенства. Турнир с участием 16 лучших женских гандбольных сборных Старого Света пройдёт с 29 ноября по 16 декабря во Франции.
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Последнее поражение белорускам нанесла команда Венгрии. Итоговый счёт матча – 30:22.
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