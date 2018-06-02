﻿ ВВС Израиля нанесли вторую серию ударов по объектам ХАМАС в Газе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВВС Израиля нанесли вторую серию ударов по объектам ХАМАС в Газе

03.06.2018 10:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

ВВС Израиля совершили авиаудар по пяти объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ночь на воскресенье, пишет "Таймс оф Исраэл".

По данным армии обороны Израиля, рейды были направлены на "пять террористических объектов, принадлежавших морским силам террористической группировки ХАМАС в северной части сектора Газа".

Дополнительная серия ударов была совершена в ответ на обстрел южных территорий Израиля, отмечают израильские военные. Ранее военные Израиля нанесли 10 ударов по целям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.

Израильская система ПРО "Железный купол" за сутки перехватила четыре ракеты, запущенные с территории сектора Газа. Тысячам израильтян пришлось провести ночь в убежищах.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВВС Израиля совершили авиаудар по пяти объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ночь на воскресенье, пишет "Таймс оф Исраэл". По данным армии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Домрачева прокомментировала решение Скардино завершить карьеру биатлонистки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Полымя
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика