﻿ Домрачева прокомментировала решение Скардино завершить карьеру биатлонистки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домрачева прокомментировала решение Скардино завершить карьеру биатлонистки

03.06.2018 10:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в социальной сети прокомментировала решение Надежды Скардино завершить карьеру биатлонистки.

Домрачева прокомментировала решение Скардино завершить карьеру биатлонистки
"Крошка!!! Это была блестящая карьера! Спасибо за все то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках, за веселые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить! Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного! Команда есть команда! Я всегда рядом", - написала Дарья Домрачева в Инстаграме.

О своем решении завершить спортивную карьеру Надежда Скардино сообщила в субботу.

Надежда Скардино — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, бронзовый призер ОИ-2014 в индивидуальной гонке. В 2011 году заняла третье место в эстафете на чемпионате мира.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в социальной сети прокомментировала решение Надежды Скардино завершить карьеру биатлонистки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Об ограничении на территории Столбцовского района времени продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Полымя
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика