Домрачева прокомментировала решение Скардино завершить карьеру биатлонистки

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в социальной сети прокомментировала решение Надежды Скардино завершить карьеру биатлонистки.



"Крошка!!! Это была блестящая карьера! Спасибо за все то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках, за веселые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить! Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного! Команда есть команда! Я всегда рядом", - написала Дарья Домрачева в Инстаграме.

О своем решении завершить спортивную карьеру Надежда Скардино сообщила в субботу.

Надежда Скардино — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, бронзовый призер ОИ-2014 в индивидуальной гонке. В 2011 году заняла третье место в эстафете на чемпионате мира.