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Домрачева прокомментировала решение Скардино завершить карьеру биатлонистки
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в социальной сети прокомментировала решение Надежды Скардино завершить карьеру биатлонистки.
О своем решении завершить спортивную карьеру Надежда Скардино сообщила в субботу.
Надежда Скардино — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, бронзовый призер ОИ-2014 в индивидуальной гонке. В 2011 году заняла третье место в эстафете на чемпионате мира.
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в социальной сети прокомментировала решение Надежды Скардино завершить карьеру биатлонистки.
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