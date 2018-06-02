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В Минском районе упал летательный аппарат, пилот получил травму

03.06.2018 09:46 — Разное | Интерфакс  
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Летательный аппарат упал в Минском районе вблизи деревни Лошаны в субботу, сообщает пресс-служба МЧС.

В Минском районе упал летательный аппарат, пилот получил травму
"2 июня в 19.39 в МЧС поступило сообщение о том, что в лесном массиве упал паратрайк в Минском районе, вблизи д. Лошаны. По прибытии к месту вызова установлено, что мужчина совершал полет на паратрайке", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа. При падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали пилоту помощь и передали бригаде врачей.

"Состояние пострадавшего удовлетворительное. Причины произошедшего выясняются", - подытожили в МЧС.

 
 
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Летательный аппарат упал в Минском районе вблизи деревни Лошаны в субботу, сообщает пресс-служба МЧС. "2 июня в 19.39 в МЧС поступило сообщение о том, что в лесном...
 
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