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В Минском районе упал летательный аппарат, пилот получил травму
Летательный аппарат упал в Минском районе вблизи деревни Лошаны в субботу, сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа. При падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали пилоту помощь и передали бригаде врачей.
"Состояние пострадавшего удовлетворительное. Причины произошедшего выясняются", - подытожили в МЧС.
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Летательный аппарат упал в Минском районе вблизи деревни Лошаны в субботу, сообщает пресс-служба МЧС. "2 июня в 19.39 в МЧС поступило сообщение о том, что в лесном...
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