В Минском районе упал летательный аппарат, пилот получил травму

Летательный аппарат упал в Минском районе вблизи деревни Лошаны в субботу, сообщает пресс-служба МЧС.



"2 июня в 19.39 в МЧС поступило сообщение о том, что в лесном массиве упал паратрайк в Минском районе, вблизи д. Лошаны. По прибытии к месту вызова установлено, что мужчина совершал полет на паратрайке", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа. При падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали пилоту помощь и передали бригаде врачей.

"Состояние пострадавшего удовлетворительное. Причины произошедшего выясняются", - подытожили в МЧС.