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«Есть шанс догнать Америку». В ПВТ рассказали, как мы круты в искусственном интеллекте
Международная конференция AI-MEN прошла 2 июня в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий. Более десятка спикеров выступили перед полутысячей слушателей.
У ИИ-стартапов в разы больше шансов получить инвестиции
Генеральный директор BelHard Group Игорь Мамоненко заявил о создании Белорусской ассоциации искусственного интеллекта. Среди прочего, она будет помогать стартапам найти зарубежные инвестиции.
— Евросоюз объявил, что выделит
Он акцентировал внимание на то, что если у обычного стартапа шанс получить инвестиции равны 1 к 10, то у стартапа, работающего с ИИ — 1 к 2.
В качестве примера он привёл сотрудничество с «Евроторгом». Сеть хочет внедрить ИИ для оптимизации, что сэкономит 15-30% затрат:
— Начинающие специалисты по ИИ могут получать полмиллиона долларов в год. Эффект, который приносят такие специалисты, исчисляется десятками миллионов долларов. Если торговая сеть с миллиардным оборотом экономит из воздуха $150-300 млн, она не будет жалеть денег на них.
Мамоненко оптимистично смотрит на развитие технологии в нашей стране. По его мнению, США опережают нас, но у нашей страны есть шанс их догнать.
— По уже достигнутым показателям Беларусь занимает достойное место в мире и, особенно, в Европе. Во всём мире сейчас насчитывается 10 тысяч специалистов с дипломами в области ИИ, из которых 1 700 подготовлены в Беларуси, — заключил выступающий.
Он также представил коллегу Татьяну, которая с 15 лет жила в США, работала в Госдепартаменте, но в прошлом году вернулась в Минск. Она будет помогать ему в создающейся ассоциации искусственного интеллекта.
— Прекрасно быть в Минске именно сейчас. Здесь безумно интересно работать молодому специалисту. Здесь проходят очень интересные реформы мирового уровня. И это только начало. Я буду связующим звеном между международным сообществом, ассоциацией и вами, — сказала она.
Прекратился отток мозгов
Оптимизм Игоря и Татьяны разделяет и профессор Владимир Головко, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий БрГТУ.
Владимир изучает и внедряет ИИ с 1990-х. Говорит, что пока не пришла «волна из Америки», никого это здесь не интересовало. В те годы ни одна белорусская компания не обращалась к нему: сотрудничество было налажено лишь с немцами.
— Разница между нами и западными странами по развитию ИИ сокращается. У нас уже десятки качественных компаний, работающих с этой технологией. Они заказывают обучение сотрудников, приглашают читать лекции, — продолжил специалист.
Он обратил внимание, что если раньше большинство его выпускников уезжали за границу, то теперь всё иначе: они находят хорошую работу в Беларуси. Зарабатывать несколько тысяч долларов можно даже в Бресте. Если и уезжают теперь, скорее не ради денег, а мир посмотреть, обстановку сменить.
Владимир положительного мнения о белорусском образовании в этой области. Говорит, что если у студента есть мотивация — тот всё освоит:
— Преподаватель не должен заниматься ретрансляцией. Нужно научить студента самостоятельно добывать знания. Да, многие учащиеся статически сидят и их ничего не интересует. Может, родители устроили. Но они также будут себя вести и в Стенфорде.
У студентов нет математической и системной культуры
Ещё один выступающий — профессор, заведующий кафедрой ИИТ БГУИР Владимир Голенков.
Он также рассказал о преимуществах перед соседней Россией.
— Там возникла трещина между бизнесом и учёными. Я имею в виду сколковский бизнес. Там пижоны с растопыренными пальцами пилят бюджет, а нищие учёные ходят с протянутой рукой — от них отмахиваются, как от назойливых мух. У нас всё не так. Менталитет другой, — сказал Владимир.
Он более критично, чем другие выступающие проанализировал развитие искусственного интеллекта в Беларуси. Проблемы есть и их нужно решать, если действительно хотим быть конкурентными.
— Наука вокруг ИИ развита очень серьезно, но почему это не приводит к развитию рынка интеллектуальных систем? Причина методологического характера. Во-первых, отсутствует широкий контингент инженеров. Но важно иметь технологию. Она не может развиваться только со стороны ученых. В ее создании и эволюции должны участвовать инженеры. Важно совмещать разные виды знаний во имя создания общей теории. У нас есть шанс, но его надо использовать. Для этого нужен новый импульс и нужна организация активного сотрудничества ученых и инженеров-практиков, — считает Владимир.
Он также рассказал о проблемах в образовании:
В конце его выступления один из слушателей задал вопрос: «Есть ли у нас хотя бы один специалист уровня аспиранта Стенфорда?». Ответу профессора аплодировала большая часть зала:
Фото: dev.by
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Международная конференция AI-MEN прошла 2 июня в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий. Более десятка спикеров выступили перед полутысячей слушателей. Читать...
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