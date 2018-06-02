«Есть шанс догнать Америку». В ПВТ рассказали, как мы круты в искусственном интеллекте

Международная конференция AI-MEN прошла 2 июня в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий. Более десятка спикеров выступили перед полутысячей слушателей.

У ИИ-стартапов в разы больше шансов получить инвестиции

Генеральный директор BelHard Group Игорь Мамоненко заявил о создании Белорусской ассоциации искусственного интеллекта. Среди прочего, она будет помогать стартапам найти зарубежные инвестиции.

— Евросоюз объявил, что выделит серьёзное финансирование на развитие искусственного интеллекта. И у нас есть большой шанс: мы можем рассчитывать на эти деньги. Надеемся, что многие наши проекты в этой области будут профинансированы Евросоюзом. Такие разработки в нашей стране ведут более 70 компаний, — сказал спикер.





Он акцентировал внимание на то, что если у обычного стартапа шанс получить инвестиции равны 1 к 10, то у стартапа, работающего с ИИ — 1 к 2.

— Эта тема стала суперперспективной и супердоходной. Если у сотрудника ИТ-компании есть диплом, подтверждающий навыки в ИИ, его зарплата автоматически увеличивается на $1500. Если этого не сделает текущий работодатель, сделает другой, — считает специалист.

В качестве примера он привёл сотрудничество с «Евроторгом». Сеть хочет внедрить ИИ для оптимизации, что сэкономит 15-30% затрат:

— Начинающие специалисты по ИИ могут получать полмиллиона долларов в год. Эффект, который приносят такие специалисты, исчисляется десятками миллионов долларов. Если торговая сеть с миллиардным оборотом экономит из воздуха $150-300 млн, она не будет жалеть денег на них.





Мамоненко оптимистично смотрит на развитие технологии в нашей стране. По его мнению, США опережают нас, но у нашей страны есть шанс их догнать.

— По уже достигнутым показателям Беларусь занимает достойное место в мире и, особенно, в Европе. Во всём мире сейчас насчитывается 10 тысяч специалистов с дипломами в области ИИ, из которых 1 700 подготовлены в Беларуси, — заключил выступающий.

Он также представил коллегу Татьяну, которая с 15 лет жила в США, работала в Госдепартаменте, но в прошлом году вернулась в Минск. Она будет помогать ему в создающейся ассоциации искусственного интеллекта.

— Прекрасно быть в Минске именно сейчас. Здесь безумно интересно работать молодому специалисту. Здесь проходят очень интересные реформы мирового уровня. И это только начало. Я буду связующим звеном между международным сообществом, ассоциацией и вами, — сказала она.





Прекратился отток мозгов

Оптимизм Игоря и Татьяны разделяет и профессор Владимир Головко, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий БрГТУ.

— В прошлом году я был на одном тематическом мероприятии в Ханты-Мансийске. Представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов при президенте обратил внимание, что белорусская Wargaming больше заработала продажей виртуальных танков, чем Россия — продажей реальных. Я не знаю ни одной высокотехнологической компании в России. Однажды так им и сказал — даже не спорили. Вот только в последнее время там активизировался рынок. Им действительно не хватает такой площадки, как наш Парк высоких технологий, — сказал собеседник.





Владимир изучает и внедряет ИИ с 1990-х. Говорит, что пока не пришла «волна из Америки», никого это здесь не интересовало. В те годы ни одна белорусская компания не обращалась к нему: сотрудничество было налажено лишь с немцами.

— Разница между нами и западными странами по развитию ИИ сокращается. У нас уже десятки качественных компаний, работающих с этой технологией. Они заказывают обучение сотрудников, приглашают читать лекции, — продолжил специалист.

Он обратил внимание, что если раньше большинство его выпускников уезжали за границу, то теперь всё иначе: они находят хорошую работу в Беларуси. Зарабатывать несколько тысяч долларов можно даже в Бресте. Если и уезжают теперь, скорее не ради денег, а мир посмотреть, обстановку сменить.

Владимир положительного мнения о белорусском образовании в этой области. Говорит, что если у студента есть мотивация — тот всё освоит:

— Преподаватель не должен заниматься ретрансляцией. Нужно научить студента самостоятельно добывать знания. Да, многие учащиеся статически сидят и их ничего не интересует. Может, родители устроили. Но они также будут себя вести и в Стенфорде.





У студентов нет математической и системной культуры

Ещё один выступающий — профессор, заведующий кафедрой ИИТ БГУИР Владимир Голенков.

Он также рассказал о преимуществах перед соседней Россией.

— Там возникла трещина между бизнесом и учёными. Я имею в виду сколковский бизнес. Там пижоны с растопыренными пальцами пилят бюджет, а нищие учёные ходят с протянутой рукой — от них отмахиваются, как от назойливых мух. У нас всё не так. Менталитет другой, — сказал Владимир.





Он более критично, чем другие выступающие проанализировал развитие искусственного интеллекта в Беларуси. Проблемы есть и их нужно решать, если действительно хотим быть конкурентными.

— Наука вокруг ИИ развита очень серьезно, но почему это не приводит к развитию рынка интеллектуальных систем? Причина методологического характера. Во-первых, отсутствует широкий контингент инженеров. Но важно иметь технологию. Она не может развиваться только со стороны ученых. В ее создании и эволюции должны участвовать инженеры. Важно совмещать разные виды знаний во имя создания общей теории. У нас есть шанс, но его надо использовать. Для этого нужен новый импульс и нужна организация активного сотрудничества ученых и инженеров-практиков, — считает Владимир.





Он также рассказал о проблемах в образовании:

— Чтобы перейти на новую ступень, нужно при обучении студентов руководствоваться четырьмя факторами. Специалист в области разработки интеллектуальных систем должен обладать математической культурой (увы, она отсутствует — очень грустный процент способных формализировать знания), системной культурой (тоже никакая — не умеют видеть слабые места, точно находить причину проблемы), технологической и корпоративной культурами. А тут на каждом шагу присутствует синдром лебедя, рака и щуки. Настоящих интеллектуальных систем практически нет. Но они могут быстро появиться, если мы поймём причины и преодолеем проблемы. Интеллектуальная система — это не просто какой-то там интерфейсик, логика, механизм распознавания и многие другие факторы, но всё это вместе.





В конце его выступления один из слушателей задал вопрос: «Есть ли у нас хотя бы один специалист уровня аспиранта Стенфорда?». Ответу профессора аплодировала большая часть зала:

— Зачем такая закомплексованность? Мы же нормальные люди. У нас потрясающие специалисты. И многие зарубежные продукты, которыми мы пользуемся, сделали наши друзья, которые там оказались.

Фото: dev.by

