Гродно продолжает знакомить с историей советского кино: появился новый арт-объект

Во время фестиваля национальных культур в Гродно в центре города установили очередной арт-объект, посвящённый кино. На этот раз увековечили память фильму «Белые Росы».

Именно здесь снимался эпизод, где герой фильма Василий остановил покатившуюся детскую коляску. В ней тогда оказался не ребёнок, а пустые бутылки. Областной центр пользуется популярностью у кинематографистов: здесь было снято около 50 фильмов.