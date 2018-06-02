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Гродно продолжает знакомить с историей советского кино: появился новый арт-объект

03.06.2018 11:40 — Разное | ОНТ  
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Во время фестиваля национальных культур в Гродно в центре города установили очередной арт-объект, посвящённый кино. На этот раз увековечили память фильму «Белые Росы».

Именно здесь снимался эпизод, где герой фильма Василий остановил покатившуюся детскую коляску. В ней тогда оказался не ребёнок, а пустые бутылки. Областной центр пользуется популярностью у кинематографистов: здесь было снято около 50 фильмов.

 
Теги: Гродно
 
 
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​Во время фестиваля национальных культур в Гродно в центре города установили очередной арт-объект, посвящённый кино. На этот раз увековечили память фильму «Белые...
 
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