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«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки

03.06.2018 11:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 2 июня олимпийская чемпионка Надежда Скардино сообщила о завершении карьеры биатлонистки. Несколько часов назад спортсменка опубликовала в Instagram прощальные слова.  

«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки
Фото: instagram.com/skardinon  

«Эта прекрасное фото, которым хочется закончить мою карьеру! Это фото очень дорого для меня, потому что оно передает всю любовь нашей команды друг к другу! Ту любовь, которая останется у меня в сердце на всю жизнь! Это были сумасшедшие и потрясающие 13 лет моей жизни в Беларуси и в биатлоне! И я благодарна каждому, кто в них присутствовал! Сегодня столько тёплых слов в мой адрес, что после их прочтения у меня наворачиваются слёзы на глаза, но это слёзы счастья и любви к биатлону! Я безумно люблю биатлон, я люблю Беларусь, я люблю свою команду, я люблю Россию! Всё это мне дало понимание и осознание себя, а это немаловажный фактор! Это была прекрасная спортивная жизнь и каждый момент я буду вспоминать с улыбкой и счастьем! Спасибо всем, кто болел за меня, поддерживал меня и был со мной все эти годы! Спасибо моей семье, моим друзьям, моим коллегам, моим болельщикам! Я люблю вас!», – написала Надежда.  

«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонисткиФото: instagram.com/dadofun  

Фанаты девушки приняли желание спортсменки закончить с биатлоном и пожелали ей всего самого лучшего.  

«Удачи и побед в дальнейшей жизни»,  

«Спасибо вам за победы. Мы вас очень сильно любим. Удачи вам в личной жизни, мы всегда будем рады за вас»,  

«Мы вас любим! Спасибо за те яркие мгновения, которые вы подарили болельщикам своими выступлениями. Беларусь гордится вами! Желаю вам успехов и много ярких моментов»,  

«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки
Фото: instagram.com/skardinon  

«Надя, мы всей семьёй тебя очень любим, болеем и гордимся! Спасибо за эмоции и за энергию, которую ты нам дарила своими успехами и победами! Всего тебе самого лучшего на твоём новом пути!»,  

«Мы будем скучать по тебе. Спасибо за твоё настроение на трассе, за снайперские умения! Ты лучшая в этом! Всего наилучшего тебе!».  

Дарья Домрачева также не осталась в стороне. Олимпийская чемпионка, которая вместе со Скардино, Кривко и Алимбековой выиграла эстафету в Пхёнчхане, поблагодарила Надежду за проведённое вместе время (здесь подробности).  

 
 
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Новости Беларуси. 2 июня олимпийская чемпионка Надежда Скардино сообщила о завершении карьеры биатлонистки. Несколько часов назад спортсменка опубликовала в...
 
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