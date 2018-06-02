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В Минском районе упал паратрайк. Пострадал мужчина

03.06.2018 10:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 2 июня в Минском районе неподалёку от деревни Лошаны упал летательный аппарат.  

По сведениям МЧС Беларуси, на паратрайке летел мужчина. При падении гражданин получил травму плеча. Спасатели оказали пострадавшему помощь, а затем передали его медработникам. Состояние мужчины удовлетворительное.  

В Минском районе упал паратрайк. Пострадал мужчина
Фото: МЧС Беларуси  

Согласно предварительной информации, во время полёта могла лопнуть стропа, из-за чего паратрайк рухнул в лесном массиве.  

Устанавливаются причины случившегося.  

Летом прошлого года мы говорили о роупджампинге. 

«Стало не по себе, думаешь, может, отложить эти прыжки» (подробности здесь).  

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 2 июня в Минском районе неподалёку от деревни Лошаны упал летательный аппарат.   По сведениям МЧС Беларуси, на паратрайке летел мужчина....
 
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