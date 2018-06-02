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В Минском районе упал паратрайк. Пострадал мужчина
Новости Беларуси. Вечером 2 июня в Минском районе неподалёку от деревни Лошаны упал летательный аппарат.
По сведениям МЧС Беларуси, на паратрайке летел мужчина. При падении гражданин получил травму плеча. Спасатели оказали пострадавшему помощь, а затем передали его медработникам. Состояние мужчины удовлетворительное.
Согласно предварительной информации, во время полёта могла лопнуть стропа, из-за чего паратрайк рухнул в лесном массиве.
Устанавливаются причины случившегося.
Летом прошлого года мы говорили о роупджампинге.
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Новости Беларуси. Вечером 2 июня в Минском районе неподалёку от деревни Лошаны упал летательный аппарат. По сведениям МЧС Беларуси, на паратрайке летел мужчина....
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