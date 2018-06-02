В Минском районе упал паратрайк. Пострадал мужчина

Новости Беларуси. Вечером 2 июня в Минском районе неподалёку от деревни Лошаны упал летательный аппарат.

По сведениям МЧС Беларуси, на паратрайке летел мужчина. При падении гражданин получил травму плеча. Спасатели оказали пострадавшему помощь, а затем передали его медработникам. Состояние мужчины удовлетворительное.



Фото: МЧС Беларуси

Согласно предварительной информации, во время полёта могла лопнуть стропа, из-за чего паратрайк рухнул в лесном массиве.

Устанавливаются причины случившегося.

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