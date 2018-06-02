Об ограничении на территории Столбцовского района времени продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров

Решение Столбцовского районного исполнительного комитета от 22 мая 2018 г. N 592

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ограничить на территории Столбцовского района с 00.00 до 24.00 9 июня 2018 г. продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на торговых объектах общественного питания в розлив, в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Столбцовского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Прамень».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Ю. Н. Горлов

Управляющий делами А. Г. Янковская