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Об ограничении на территории Столбцовского района времени продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров

03.06.2018 — Разное | Прамень  
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Решение Столбцовского районного исполнительного комитета от 22 мая 2018 г. N 592

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ограничить на территории Столбцовского района с 00.00 до 24.00 9 июня 2018 г. продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на торговых объектах общественного питания в розлив, в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Столбцовского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Прамень».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                         Ю. Н. Горлов

Управляющий делами                     А. Г. Янковская

 
 
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Решение Столбцовского районного исполнительного комитета от 22 мая 2018 г. N 592 На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года «О...
 
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