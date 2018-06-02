Житель Молодечно стрелял по людям из пневматической винтовки. Когда ее отобрали – вызвал милицию

Житель Молодечно вызвал милицию, а прибывший наряд его задержал и отвез в отделение. На первый взгляд, странно. Вот только оказалось, что звонивший мужчина до этого стрелял из пневматической винтовки по людям, кто-то его обезвредил и забрал винтовку. Теперь милиция ищет очевидцев и участников конфликта, пишет kraj.by.

«В ночь с 1 на 2 июня на линию 102 сообщили: пьяный мужчина стреляет из пневматической винтовки по людям возле церкви на улице Скорины. Звонивший попросил наряд к месту происшествия и положил трубку», – рассказали в отделе уголовного розыска.

Буквально через пару минут с этого же номера мобильного в дежурку позвонил мужчина, который сказал, что у него забрали винтовку и избили. Прибывший наряд доставил его в отделение. Стрелок оказался сильно пьян. Пока что ясно только то, что кто-то навалял мужчине и забрал винтовку, из которой он стрелял по людям. В милиции говорят, что ищут других участников конфликта. Если граждане, которые забрали у стрелявшего пневматику, пресекали преступление, то они не понесут ответственности. Пневматику необходимо сдать в РОВД.

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