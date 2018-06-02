В воскресенье в Куропатах состоится митинг

Проведение митинга-реквиема в день 30-летия со дня выхода статьи Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты. Дорога смерти» было запланировано давно. А в последние дни возник дополнительный мотив: на краю Куропатского леса решили открыть ресторан. Тот самый «Бульбаш-холл», который 4 года назад в результате протестов удалось законсервировать. На этот раз собственники выбрали уже нейтральное название «Поедем-поедим», но свое питейное заведение намерены открыть. Защитники Куропат призвали общественность противостоять этой идеи. Они собираются на митинге 3 июня посоветоваться насчет тактики действий, пишет