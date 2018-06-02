Как прошла акция #FreeSentsov во всем мире

Незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову - свободу, Чемпионату мира по футболу в России - бойкот; именно такие требования были выдвинуты в ходе глобальной акции в поддержку украинского режиссера, которого незаконно удерживают в российской колонии, митинги и пикеты прошли в десятках стран на разных континентах - даже за "поребриком", то бишь, в самой России.





Как именно проходили акции?





Франция. В французском городе Лион главе Кремля Владимиру Путину показали "красную карточку". На митинг #FreeSentsov там пришли десятки активистов с громкоговорителями и флагами Украины. Подобные акции провели в Германии и Австралии.





Латвия. В столице Латвии Риге люди на митинге в поддержку Сенцова несли огромную карикатуру на Чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России.





Грузия. В Тбилиси на пикет к российскому посольству вышли десятки неравнодушных, люди держали красные плакаты с устрашающими иллюстрациями на тему того же футбольного чемпионата.





Призыв немедленно освободить Сенцова подхватили также в Беларуси, Чехии, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Польше и даже... в России.





Активисты, принимавшие участие в акции, искренне уверены - вербальное давление на российскую власть, акциями, пикетами, флешмобами должно сработать; Кремль должен освободить Олега Сенцова и вместе с ним - всех украинских политзаключенных.



