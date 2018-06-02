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В Киргизии погибла в ДТП "Миссис мира"

03.06.2018 11:16 — Разное | UDF  
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Фото: Данил Айкин / ТАСС
Телеведущая Ассоль Молдокматова в своем инстаграме сообщила о ДТП, в котором погибла «Миссис мира» Сания Шакирова.

«Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии «Миссис Мира-2018» кыргызстанка Сания Шакирова ... мама троих детей», — написала Модокматова.

Представители правоохранительных органов подтвердили гибель Шакировой, передает 24.kg.

«Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. В результате 31-летний пассажир доставлен в Чолпон-Атинскую больницу, а 30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте. Ведется разбирательство произошедшего», — сообщили в полиции.

Международный конкурс красоты Miss Universe Beauty проходил под патронажем модельера Пьера Кардена с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань. Шакирова победила в номинации Missis world.

 
 
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Телеведущая Ассоль Молдокматова в своем инстаграме сообщила о ДТП, в котором погибла Сания Шакирова.
 
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